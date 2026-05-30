Rapper gốc Việt Tyga vừa hợp tác Sơn Tùng M-TP nổi tiếng ra sao?

Rapper gốc Việt 'khuấy đảo' làng nhạc Mỹ

Tyga xuất hiện trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MV COME MY WAY

Tyga đang nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả Việt Nam khi vừa bắt tay Sơn Tùng M-TP trong MV Come My Way phát hành tối 28.5. Ca khúc do Sơn Tùng và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, phần lời được thực hiện bởi Marvey Muzique và Tyga. Trong MV kết hợp hơi thở hiện đại với nhiều chất liệu văn hóa Việt, Tyga xuất hiện cùng Sơn Tùng trong khoảng 30 giây với phần rap bằng tiếng Anh, như lời nhắn gửi đến cô gái mình bị thu hút. MV thu hút hơn 11 triệu lượt xem sau khoảng 20 giờ phát hành.

Sự xuất hiện của Tyga trong MV mới của Sơn Tùng không chỉ gây chú ý bởi độ nổi tiếng quốc tế của nam rapper mà còn vì ngôi sao này là người gốc Việt. Tyga (tên thật: Micheal Ray Stevenson) sinh năm 1989 tại Mỹ trong gia đình mang dòng máu Jamaica - Việt Nam. Mẹ anh là Pasionaye Nicole Nguyen được tiết lộ sinh ra tại Việt Nam. Tháng 2.2025, nghệ sĩ này thông báo trên trang cá nhân rằng mẹ đã qua đời. Anh chia sẻ nhiều hình ảnh về mẹ và bộc bạch: "Mẹ là người tốt nhất và ủng hộ con nhất trong cuộc đời con, mẹ luôn làm cho mọi thứ tốt hơn khi con cảm thấy mình chạm đáy và tồi tệ nhất. Con sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì chỉ để có thể ở bên mẹ một lần nữa".

Tyga nổi đình đám với nhiều bản hit sở hữu lượt xem "khủng" trên YouTube ẢNH: AFP

Nam nghệ sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng việc phát hành nhiều băng demo, mixtape và gây chú ý với mixtape đầu tay hồi 2007. Đến năm 2008, anh phát hành album đầu tay No Introduction thu hút nhiều đánh giá trái chiều, vào bảng xếp hạng Billboard 200 đồng thời có ca khúc đầu tiên vào Billboard Hot 100. Thành công này cũng mang đến cho Tyga cơ hội ký hợp đồng thu âm với Công ty Young Money Entertainment của rapper đình đám Lil Wayne. Không lâu sau, anh có màn hợp tác gây chú ý với Chris Brown rồi được đề cử Grammy 2011 cho màn hợp tác rap/hát xuất sắc nhất nhờ Deuces bắt tay với Chris Brown - Kevin McCall.

Từ đó đến nay, Tyga khẳng định tên tuổi qua loạt album: Careless World: Rise of the Last King (2012), Hotel California (2013), The Gold Album: 18th Dynasty (2015), Kyoto (2018), Legendary (2019), NSFW (2025)… Rapper 8X được khán giả quốc tế biết đến qua nhiều bản hit ăn khách trên YouTube: Haute (hơn 93 triệu lượt xem), Girls Have Fun (hơn 222 triệu lượt xem), Dip (hơn 218 triệu lượt xem), Swish (hơn 290 triệu lượt xem)… Đặc biệt, Taste - bản hit anh hợp tác với rapper Offset hồi 2018, hiện thu hút hơn 1,7 tỉ lượt xem trên YouTube.

Nam rapper biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella (California, Mỹ) hồi 2025 ẢNH: AFP

Khoảng 20 năm theo đuổi âm nhạc, Tyga đã phát hành 8 album phòng thu, 3 album tổng hợp, 21 mixtape, hơn 70 đĩa đơn cùng nhiều sản phẩm âm nhạc khác. Âm nhạc của ngôi sao này được định hình bởi dòng nhạc hip-hop sôi động, táo bạo. Anh nổi tiếng với những nhịp điệu trap tối giản, bắt tai, những đoạn điệp khúc dễ nhớ và phong cách táo bạo, đậm chất tiệc tùng. Nhiều sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ 37 tuổi pha trộn giữa rap với pop, R&B. Bên cạnh đó, anh còn gây chú ý khi làm việc với nhiều tên tuổi lớn: Kanye West, Nicki Minaj, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Lil Wayne, J Balvin… Trước Sơn Tùng, Tyga từng hợp tác với một nghệ sĩ Việt khác là Pháo trong 2 Phút Hơn (Make It Hot) hồi 2021.

Ngoài âm nhạc, Tyga còn tham gia một số dự án phim: Scream, Dope, Barbershop: The Next Cut, Once Upon a Time in Venice… Năm 2021, rapper này từng tham gia mùa 6 của chương trình The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ bản Mỹ) với hình tượng Dalmatian. Nghệ sĩ 37 tuổi sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội, riêng Instagram thu hút hơn 46,4 triệu người theo dõi.

Mối tình tranh cãi của Tyga với Kylie Jenner

Cuộc tình của Tyga và Kylie Jenner từng gây tranh luận một thời ẢNH: AFP

Đằng sau sự nghiệp âm nhạc thành công, đời sống tình cảm của Tyga gây bàn luận không kém. Trong đó, cuộc tình giữa rapper gốc Việt này với Kylie Jenner (con gái út nhà Kardashian - Jenner) gây chú ý hơn cả. Chủ nhân hit Taste và em gái của Kim Kardashian xác nhận mối quan hệ tình cảm vào tháng 8.2015 sau nhiều tháng bị đồn thổi. Tuy nhiên, mối tình của họ đã gây vấp phải nhiều tranh cãi khi cả hai được cho là bắt đầu yêu từ khi Kylie mới 16 tuổi.

Cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai cũng như tụ họp gia đình, nhiều lần chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông, mạng xã hội. Theo People, Tyga từng tặng bạn gái một chiếc Ferrari trị giá 320.000 USD (hơn 8,4 tỉ đồng) nhân dịp sinh nhật thứ 18 của người đẹp. Kylie Jenner cũng hết lòng ủng hộ người yêu, từng xuất hiện trong MV Stimulated, Dope'd Up của rapper 8X. Hai người nhiều lần chia tay rồi tái hợp trước khi chấm dứt hẳn vào năm 2017.

Tyga, Kylie Jenner và "nữ hoàng nhạc pop" Madonna tại một sự kiện thời trang ở New York (Mỹ) hồi 2017 ẢNH: AFP

Sau khi "đường ai nấy đi", Tyga và Kylie Jenner vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Kylie cho biết họ chia tay trong hòa bình và cả hai sẽ luôn có một mối liên kết đặc biệt. Về phần Tyga, anh chia sẻ: "Cô ấy có cuộc sống mới của cô ấy, tôi có cuộc sống mới của tôi và thế thôi. Không có hiềm khích gì, không có vấn đề gì giữa chúng tôi cả".

Ngoài mối tình gây bàn tán với Kylie Jenner, Tyga còn có cuộc hôn nhân chóng vánh với Jordan Craig hồi 2010. Rapper sau đó trải qua mối quan hệ 3 năm với người mẫu Blac Chyna (từ 2011 đến 2014) và có con trai chung King Cairo (hiện 14 tuổi). Ngoài ra, anh có thời gian ngắn hẹn hò mỹ nhân Anh Demi Rose vào năm 2016. Hồi 2023, anh từng lộ ảnh hẹn hò ca sĩ Avril Lavigne.