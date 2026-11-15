RGSV vào danh sách đề cử giải thưởng tôn vinh sáng kiến giáo viên toàn cầu

Cộng đồng giáo dục quốc tế đang hướng sự chú ý về danh sách đề cử Tes Awards for International Schools 2026 nhằm tôn vinh những ngôi trường, nhà lãnh đạo và đội ngũ giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu.

Vượt qua hàng trăm hồ sơ ấn tượng từ nhiều quốc gia, Reigate Grammar School Vietnam (RGSV), ngôi trường quốc tế mang bản sắc Anh quốc (hợp tác cùng ngôi trường danh tiếng Reigate Grammar School tại Vương quốc Anh), góp mặt trong danh sách rút gọn ở hạng mục Teacher development initiative of the year.

Lễ công bố kết quả chính thức sẽ diễn ra trực tuyến trên toàn cầu vào ngày 8.12 tới.

RGSV vừa vào danh sách đề cử tôn vinh những ngôi trường, nhà lãnh đạo và đội ngũ giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu ẢNH: RGSV

Trước thềm đề cử năm nay, tại Tes Awards for International Schools 2025, bà Mai Bích Thủy, Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành RGSV, đã xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục Giải thưởng lãnh đạo (Leadership Award), ghi dấu ấn của nhà giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

Đề cử tại Tes Awards 2026 không phải là một điểm sáng đơn lẻ, mà tiếp nối hành trình phát triển bền bỉ và bứt phá của RGSV.

Đằng sau những thành tích ấn tượng của học sinh chính là triết lý cốt lõi mà RGSV kiên định theo đuổi: chất lượng giảng dạy quyết định trực tiếp chất lượng học tập, và một giờ học xuất sắc không bao giờ đến một cách ngẫu nhiên.

Sáng kiến khung dạy và học giúp RGSV ghi điểm với ban giám khảo Tes Awards 2026 được kiến tạo từ chính thực tiễn đứng lớp của đội ngũ giáo viên nhà trường, xoay quanh 2 câu hỏi nền tảng: "Người thầy giỏi làm gì để nâng cao thành tích học sinh? Và thế nào là dạy và học thực sự hiệu quả?".

Kết hợp trí tuệ tập thể của đội ngũ sư phạm với chuẩn giảng dạy COBIS cùng các công trình nghiên cứu giáo dục kinh điển (như nghiên cứu Visible Learning của Giáo sư John Hattie), RGSV đã chắt lọc nên 5 trụ cột định hình mọi giờ học: Purposeful (có mục đích rõ ràng) Challenging (giàu tính thử thách) Engaging (hấp dẫn, lôi cuốn) Progressive (tiến bộ không ngừng) Relational (gắn kết và thấu cảm).

Khung dạy và học tại RGSV không nằm yên trên giấy. Nó hiện diện sống động trong từng buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, lập kế hoạch bài giảng và bồi dưỡng giáo viên hằng ngày. Nhờ đó, toàn trường sở hữu một "ngôn ngữ chung" về chuẩn mực sư phạm, đồng thời vẫn trao quyền chủ động tối đa để mỗi thầy cô thỏa sức sáng tạo, cá nhân hóa phương pháp giảng dạy cho từng học sinh.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, đại diện Ban lãnh đạo RGSV chia sẻ, đề cử tại Tes Awards 2026 là trái ngọt từ tâm huyết của từng tổ chuyên môn, sự đồng hành sát sao của nhà trường cùng mạng lưới các trường Reigate Grammar quốc tế.

Với những người làm giáo dục tại đây, thước đo thành công trọn vẹn nhất chính là nhịp sống diễn ra trong từng lớp học mỗi ngày: nơi người thầy không ngừng hoàn thiện nghề nghiệp với niềm đam mê, nơi học sinh được khơi gợi trí tò mò, dám chinh phục thử thách và tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Tes Awards for International Schools là giải thưởng nhằm tôn vinh và lan tỏa những giá trị xuất sắc của các nhà giáo và trường học trên toàn thế giới, ghi nhận vai trò quan trọng của giáo dục quốc tế trong việc mang đến nền giáo dục chất lượng cao cho hàng triệu học sinh. Hội đồng giám khảo gồm các nhà lãnh đạo trường quốc tế giàu kinh nghiệm cùng những chuyên gia uy tín đến từ các tổ chức giáo dục lớn, với sự am hiểu sâu rộng về lĩnh vực này.

Chia sẻ về chất lượng giải thưởng năm nay, ông Dan Worth, Biên tập viên quốc tế của Tes kiêm Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cho biết số lượng và chiều sâu chuyên môn của các hồ sơ gửi về khiến quá trình thẩm định trở nên vô cùng khắt khe. Bởi vậy, việc được hội đồng gồm các nhà lãnh đạo giáo dục hàng đầu thế giới lựa chọn vào danh sách đề cử đã là một sự ghi nhận "đầy sức nặng" đối với bất kỳ cơ sở giáo dục nào.



