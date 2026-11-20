Trang Android Authority vừa phát hiện các chi tiết trong phần mềm One UI 9.5 beta dành cho Galaxy S26, xác nhận Samsung đang phát triển hai mẫu laptop chạy Android. Động thái này củng cố thông tin trước đó về việc công ty sẽ bổ sung laptop Android vào danh mục sản phẩm vốn chủ yếu gồm các mẫu Galaxy Book chạy Windows.

Rò rỉ thông tin Samsung đang sản xuất laptop mới chạy Android ẢNH: SAMSUNG

Samsung đang phát triển hai mẫu laptop mới chạy Android

Hai thiết bị mới mang tên mã 'Origin' với hai tùy chọn kích thước màn hình là 14 inch và 16 inch. Dựa trên chuỗi mã 'origin14wifi' và 'origin16wifi', các phiên bản ban đầu dường như chỉ hỗ trợ Wi-Fi nhưng gợi ý khả năng xuất hiện biến thể kết nối di động trong tương lai. Cả hai máy đều trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) với 12 nhân CPU Oryon, GPU Adreno X1-85 đạt hiệu năng đồ họa 3,8 TFLOPS và bộ xử lý thần kinh Hexagon NPU 45 TOPS.

Về phần mềm, cả hai mẫu laptop được cho là chạy hệ điều hành Android 17, nhiều khả năng đi kèm giao diện One UI 9.5 của Samsung. Nền tảng cốt lõi bên dưới rất có thể là Googlebook OS do Google mới ra mắt gần đây, vốn được xây dựng dựa trên Android 17 cho phiên bản phát hành công khai đầu tiên.

Giao diện One UI 9.5 trên dòng laptop này cũng có thể thừa hưởng những cải tiến mới nhất từ chế độ DeX. Gần đây, Samsung đã tích hợp các nút điều khiển cửa sổ ứng dụng vào thanh trạng thái và hiển thị màu nền của ứng dụng phía sau thanh tác vụ.

Bên cạnh đó, chế độ DeX còn được bổ sung nhiều tùy chọn chia cửa sổ mới. Những nâng cấp này có thể sẽ được Samsung mang lên One UI 9.5 dành cho các mẫu laptop chạy Android sắp tới của công ty.