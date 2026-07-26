Rộ tin tàu chở dầu phát nổ do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 26.7 đưa tin một tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và phát nổ sau khi rời khỏi tuyến đường do Iran quy định tại eo biển Hormuz trong ngày, theo Reuters. Chính quyền Iran chưa bình luận về thông tin này.

Tàu chở dầu treo cờ Iran M/T Sevda bị Mỹ bắn cháy hồi tháng 5

ẢNH: AFP

Trước đó, Iran nhiều lần cảnh báo rằng tàu thuyền sẽ chịu hậu quả nếu đi ra khỏi tuyến hàng hải do nước này quy định tại eo biển Hormuz.

Sau khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát, Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và lập cơ quan để kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ngăn chặn hoặc tấn công một số tàu, cảnh báo rằng tàu thuyền muốn đi qua eo biển phải tuân theo điều phối của cơ quan chức năng Iran.

Quyền kiểm soát eo biển Hormuz chính là vấn đề tâm điểm trong xung đột giữa Iran và Mỹ. Chính quyền Mỹ và các đồng minh trong khu vực không chấp nhận việc Iran tuyên bố quản lý eo biển. Quân đội Mỹ cũng đang thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran.

Trong một thông báo rạng sáng nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tính đến ngày 25.7, lực lượng đã buộc 12 tàu thương mại quay đầu sau khi cố gắng thoát khỏi sự phong tỏa, vô hiệu hóa 2 tàu không tuân thủ và đổ bộ lên 2 tàu để yêu cầu làm theo quy định.

Lý do Mỹ tạm hoãn leo thang tấn công mạnh nhằm vào Iran

Hai ngày qua, Mỹ đã tạm ngừng không kích Iran sau 13 ngày liên tục oanh tạc. Việc tạm nghỉ được cho là nhằm tạo không gian cho ngoại giao.

Reuters ngày 26.7 dẫn nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ nước này sẽ ngừng tấn công chừng nào Mỹ làm điều tương tự và cho biết thông điệp đã được chuyển cho phía Mỹ. Tuy nhiên, vị này nói rằng Iran vẫn còn hoài nghi ý đồ của Mỹ và "quan điểm phổ biến là việc tạm ngừng chỉ mang tính chiến thuật chứ không phải hành động thực sự".