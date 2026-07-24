Rộng cơ hội vào đại học chính quy với chương trình Cử nhân quốc tế UEF, không lo điểm sàn xét tuyển

Trong đó, các chương trình cử nhân quốc tế được quan tâm nhờ cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, học tập và nhận bằng do trường đối tác cấp ngay tại Việt Nam và điều kiện xét tuyển linh hoạt và chỉ cần tốt nghiệp THPT.

Tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Viện Quốc tế đã triển khai các chương trình cử nhân quốc tế thông qua hợp tác với nhiều trường đại học uy tín trên thế giới như: Đại học Gloucestershire của Anh, Đại học Keuka của Hoa Kỳ và Đại học CY Cergy Paris của Pháp.

Các ngành đào tạo của viện như: quản trị kinh doanh, marketing, tài chính - kế toán, logistics, truyền thông, ngôn ngữ hay quản trị nhà hàng, khách sạn... đều gắn với xu hướng phát triển của thị trường lao động và được dự báo có nhu cầu tuyển dụng cao trong tương lai.

Điểm khác biệt của Viện Quốc tế UEF không chỉ nằm ở chương trình đào tạo mà còn ở hệ sinh thái quốc tế hóa được xây dựng xuyên suốt.

Sinh viên học tập trong môi trường đa văn hóa với sự đồng hành của đội ngũ giảng viên trong nước và quốc tế, được rèn luyện khả năng giao tiếp, phản biện, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề bằng tiếng Anh ngay trên giảng đường.

Mô hình lớp học đồng giảng giữa giảng viên UEF và giáo sư từ các trường đối tác cũng giúp sinh viên vừa tiếp cận kiến thức theo chuẩn quốc tế, vừa gắn với thực tiễn tại Việt Nam.

Cùng với đó là cơ hội học tập và kết nối với sinh viên đến từ nhiều quốc gia thông qua các dự án học thuật, hoạt động giao lưu văn hóa và chương trình trao đổi quốc tế.