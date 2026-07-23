Rót tiền tỉ làm đường 'giải cứu' trạm kiểm dịch bị bỏ hoang nhiều năm

Ngày 23.7, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh này đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Trạm kiểm dịch nội địa động vật (đóng tại P.Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Tổng mức đầu tư dự án được nâng từ gần 8 tỉ đồng lên 15 tỉ đồng, thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2027.

Trạm kiểm dịch động vật nội địa được đầu tư gần 8 tỉ đồng, hoàn thành từ năm 2021 nhưng đến nay chưa thể đưa vào sử dụng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Do không có đường vào, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (nay là Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở NN-MT Hà Tĩnh) không đồng ý tiếp nhận, dẫn tới trụ sở này bị bỏ không ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đó, dự án Trạm kiểm dịch nội địa động vật sẽ được đầu tư bổ sung thêm tuyến đường gom đấu nối vào QL1 và hệ thống an toàn giao thông cùng một số hạng mục phụ trợ khác.

Tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối đường nhánh từ tuyến đường đối ngoại của Trạm kiểm dịch động vật nội địa với QL1.

Để "giải cứu" Trạm kiểm dịch nội địa động vật, tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án, từ gần 8 tỉ đồng lên 15 tỉ đồng để xây dựng đường gom và xây dựng nút giao đấu nối với QL1

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Việc phê duyệt xây dựng nút giao và đường gom lần này được xem là thủ tục mấu chốt để "giải cứu" trạm kiểm dịch sau nửa thập kỷ "đắp chiếu".

Dự án trụ sở làm việc của Trạm kiểm dịch động vật nội địa được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng vào cuối năm 2015 với tổng mức đầu tư gần 8 tỉ đồng trên diện tích 2.500 m2. Công trình gồm các hạng mục: dãy nhà làm việc 2 tầng, các khu nhà trực phúc kiểm, nhà nhốt động vật, lò tiêu hủy...

Cỏ dại mọc um tùm trong khuôn viên Trạm kiểm dịch động vật nội địa ẢNH: PHẠM ĐỨC

Hiện trạng nhà làm việc 2 tầng của Trạm kiểm dịch nội địa ẢNH: PHẠM ĐỨC

Dự án ban đầu do Sở NN-PTNT (nay là Sở NN-MT Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư, nhưng đến năm 2018, chuyển giao lại cho Ban Quản lý dự án đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh) thực hiện.

Năm 2021, công trình được hoàn thành. Tuy nhiên, quá trình nghiệm thu, bàn giao đã phát sinh vấn đề thiếu đường đấu nối với QL1 để đi vào trụ sở. Do không có đường vào, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (nay là Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở NN-MT Hà Tĩnh) không đồng ý tiếp nhận, dẫn tới trụ sở này bị bỏ hoang.

Lá cây và bụi bẩn không được ai quét dọn trông rất nhếch nhác ẢNH: PHẠM ĐỨC

Nhiều hạng mục của công trình đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Qua nhiều năm phơi cùng mưa nắng, nhiều hạng mục của công trình đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước.

Trước thực tế này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan cùng vào cuộc, tìm phương án tháo gỡ để đưa công trình vào khai thác.