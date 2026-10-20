Rủi ro chính trị cho tham vọng cải tạo thủ đô của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.10 công bố kế hoạch đóng cửa sân golf East Potomac trong vòng 15 tháng để cải tạo, bất chấp kế hoạch mà ông theo đuổi từ lâu nay đang vấp phải tranh chấp pháp lý. Viết trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo còn đăng kèm sơ đồ sân golf được đề xuất, chiếm phần lớn diện tích hòn đảo nơi tọa lạc Công viên East Potomac.

Hàng loạt công trình

Dự án nêu trên là một trong hàng loạt công trình cải tạo lớn tại Washington D.C mà Tổng thống Trump quyết triển khai, bất chấp những ý kiến phản đối và tranh chấp pháp lý. Theo tờ The Hill, Thẩm phán liên bang tại khu vực Washington D.C. Ana Reyes ngày 13.10 ra lệnh cho chính quyền Mỹ ngừng các công việc tại Công viên East Potomac, sau khi hàng trăm cây xanh tại đây bị đốn hạ. Bà Reyes hiện xem xét một đơn kiện của các tổ chức bảo tồn cáo buộc chính quyền Mỹ tìm cách biến nơi đây thành sân golf đẳng cấp cao và có nguy cơ ảnh hưởng khả năng tiếp cận của người dân. Sân golf East Potomac có lịch sử hơn một thế kỷ và được xem là biểu tượng của sân golf công cộng giá bình dân trên cả nước.

Ông Trump phát biểu về việc xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng hôm 16.10 ẢNH: AFP

Bên cạnh sân golf trên, các dự án cải tạo gây tranh cãi của Tổng thống Trump tại Washington còn bao gồm việc phá dỡ Cánh Đông Nhà Trắng để xây phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD, cải tạo hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln, tái thiết Trung tâm Kennedy, xây "khải hoàn môn" cao 76 m và lập Vườn quốc gia Anh hùng Mỹ. Những kế hoạch này vấp phải chỉ trích vì nguy cơ phá hủy di sản lịch sử, tác động môi trường, chi phí công và khả năng phục vụ lợi ích cá nhân của ông Trump. Một số dự án còn đối mặt với kiện tụng liên quan thẩm quyền phê duyệt, quy trình pháp lý và việc chính quyền đơn phương thay đổi các công trình công cộng.

Kế hoạch của phe Dân chủ

Theo tờ Los Angeles Times, với mong muốn hoàn tất các dự án của mình trước khi rời nhiệm sở, ông Trump đã đối phó những rào cản pháp lý và chính trị ngày càng gia tăng bằng cách đẩy mạnh tiến độ, cố gắng thúc ép việc phê duyệt diễn ra nhanh hơn mức mà các đối thủ có thể kịp đưa ra phản đối. Tuy nhiên, nỗ lực này làm tăng chi phí từ ngân sách, gây nguy hại cho các kế hoạch, đồng thời làm gia tăng những rủi ro chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3.11 tới.

Một số thành viên đảng Dân chủ khẳng định rằng nếu nắm quyền kiểm soát quốc hội, họ có thể tìm cách làm chậm hoặc ngăn chặn các dự án của ông Trump. Các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Richard Blumenthal cùng một số người khác đã đề xuất hoặc gợi ý các dự luật nhằm thiết lập rào cản đối với các công trình xây dựng trong tương lai. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Jared Huffman cho biết vẫn còn cơ hội để ngăn chặn các dự án đó, dù là trong nhiệm kỳ quốc hội hiện tại hay nhiệm kỳ tới.

Dự kiến phe Dân chủ sẽ xem vấn đề chi tiêu liên bang là một trong những công cụ mạnh nhất để ngăn cản các chương trình nghị sự của ông Trump nếu họ giành quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng tới. Hạ nghị sĩ Chellie Pingree cho biết sẽ có các phiên điều trần công khai để giám sát việc chuyển ngân sách từ các công viên quốc gia sang các dự án ở Washington D.C. Bà cũng chỉ trích những thay đổi tại Trung tâm Kennedy, cho rằng việc Tổng thống Trump tiếp quản ban quản trị, tìm cách đưa tên mình lên tòa nhà và thiếu minh bạch trong sử dụng ngân sách được quốc hội phân bổ là những vấn đề cần được điều trần.