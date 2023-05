'Rùng rợn' ô tô Toyota Camry cũ văng bánh khi đang di chuyển trên đường

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông "hi hữu", khi một ô tô con đang di chuyển trên đường bất ngờ văng bánh, suýt gây tai nạn cho các phương tiện cùng lưu thông.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 11 giờ ngày 2.5.2023 trên đường DT303, đoạn qua địa bàn xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên xe container lưu thông ngược hướng, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường DT303. Tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện ở chiều ngược lại xuất hiện ô tô con hiệu Toyota Camry đời cũ màu đen, đang chạy trên đường bất ngờ văng bánh trước bên ghế lái.

"Rùng rợn" ô tô Toyota Camry cũ văng bánh khi đang đi trên đường

Đáng nói, bánh xe trên chiếc Toyota Camry sau khi văng khỏi trục đã lao thẳng về phía xe container, va vào phần đầu kéo trước khi bị hất ngược trở lại, văng lên nóc một xe tải đang đậu bên lề đường cùng chiều và dừng hẳn.

May mắn, vụ việc không gây ra tai nạn cho xe container và các phương tiện cùng lưu thông.

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông "khó đỡ" này sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đang nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra bất ngờ trước sự cố "hi hữu" nói trên.

Facebook Ngọc Luân thảng thốt: "Xem mà cứ nghĩ ở nước ngoài hay đâu đó. Sợ thật. Nếu trường hợp này mà chiều ngược lại là ô tô con khác thì chắc nát đầu, xe máy thì còn nguy hiểm hơn". Tài khoản Thái Hà Nguyễn bình luận: "Quá may mắn là không có ai bị thương trong tình huống này".

Tình huống ô tô đang chạy trên đường bất ngờ văng bánh, suýt dẫn đến tai nạn

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng tranh luận về nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Nick name Dang Ba Linh khẳng định: "Lỗi do đi bảo dưỡng hay vá lốp mà chưa siết ốc kỹ rồi". Đồng quan điểm, tài khoản Ngọc Khang cho rằng: "Khả năng cao do vá lốp gặp ông thợ ẩu rồi".

Trong khi, người dùng Vinh Phan bày tỏ: "Đồng ý là do thợ ẩu. Tuy nhiên ở góc độ người lái, cũng nên xem xét và kiểm tra xe thật kỹ trước khi khởi hành. Nhất là với những chiếc xe cũ đã sử dụng trên 10 năm". Tương tự, facebook Luc Dinh Phong Quang viết: "Thế nên khi vá lốp hay phải tháo bánh xe là tôi hay ngồi cạnh để giám sát thợ luôn cho chắc".