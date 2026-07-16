Rượt đuổi 170 km, truy bắt kẻ giật điện thoại của bé gái ở TP.HCM

Ngày 16.7, Công an xã Phú Giáo phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ Ngô Ngọc Tài (30 tuổi, ngụ xã Phú Giáo) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 15.7, chị N.T.H (44 tuổi, ở ấp Tam Lập, xã Phú Giáo) đến công an trình báo con gái là bé T.H.N (6 tuổi) đang cầm điện thoại hiệu Vivo chơi trước nhà thì bị một thanh niên áp sát. Người này mặc áo thun vàng, quần ngắn đen, đi xe Future màu trắng, nhanh tay giật phăng chiếc điện thoại trên tay bé gái rồi rồ ga tẩu thoát về hướng vòng xoay Tam Lập.

Ngô Ngọc Tài tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo lập tức tung lực lượng xuống hiện trường. Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về việc "phải khám phá các vụ cướp, cướp giật trong vòng 12 giờ", lực lượng xã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự chia làm nhiều mũi truy kích.

Nghi phạm tỏ ra rất ranh ma, liên tục phóng xe lạng lách, thay đổi lộ trình qua nhiều tuyến đường hòng cắt đuôi lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, các tổ công tác đã kiên trì lần theo dấu vết dưới thời tiết khắc nghiệt. Chỉ sau 6 giờ đồng hồ gay cấn truy đuổi gần 170 km, lực lượng công an đã đón lõng, khống chế và bắt giữ thành công Ngô Ngọc Tài khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Cần Giờ.

Tang vật được công an thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan điều tra, Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi giật điện thoại. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an xã Phú Giáo khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không để trẻ nhỏ sử dụng các thiết bị có giá trị khi không có người lớn trông coi, tránh tạo cơ hội cho kẻ gian ra tay.