Giúp giảm gàu

Nghiên cứu trên tạp chí Pharmaceuticals (Basel) vào năm 2024 cho thấy dầu gội hoặc sản phẩm dưỡng tóc chứa sả có thể cải thiện đáng kể tình trạng gàu, theo trang sức khỏe Health.

Phụ nữ mang thai cẩn trọng khi dùng sả với lượng nhiều ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Nước súc miệng chứa 0,25% tinh dầu sả có thể giúp điều trị bệnh nướu răng nhẹ. Sản phẩm này cũng có khả năng bảo vệ sức khỏe tim mạch và là lựa chọn thay thế nước súc miệng chứa chlorhexidine, vốn có thể gây tác dụng phụ.

Giúp giảm đau do viêm khớp

Nghiên cứu trên Journal of Pharmaceutical Sciences and Research vào năm 2017 ở người trưởng thành mắc viêm khớp dạng thấp cho thấy tinh dầu sả có thể giúp giảm đau.

Người tham gia thoa tinh dầu nguyên chất lên da mỗi ngày trong 30 ngày và ghi nhận mức đau giảm 30%.

Hỗ trợ điều trị nhiễm nấm

Tinh dầu sả có khả năng phá vỡ màng sinh học của nấm men Candida albicans. Loại nấm này vốn tồn tại trong cơ thể nhưng có thể phát triển quá mức và gây nhiễm trùng.

Màng sinh học tạo lớp bảo vệ khiến nấm khó bị tiêu diệt. Khi phá vỡ lớp màng này, tinh dầu sả có thể giúp việc điều trị nhiễm nấm thuận lợi hơn.

Ăn sả cần chú ý gì?

Sả thường an toàn khi dùng làm gia vị. Tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể gây chóng mặt, khô miệng, mệt mỏi, đi tiểu thường xuyên hoặc tăng cảm giác thèm ăn. Người dị ứng với sả có thể bị ngứa và nổi mẩn.

Phụ nữ mang thai cẩn trọng khi dùng sả với lượng nhiều vì loại gia vị này có thể kích thích kinh nguyệt và làm tăng nguy cơ sảy thai. Người mắc bệnh thận cũng cần hỏi bác sĩ trước khi dùng. Trà sả có thể làm tăng lượng nước tiểu, còn hàm lượng kali trong sả khá cao, nên người bệnh thận có thể cần hạn chế.