Theo tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Đức Ngàn (Khoa Dinh dưỡng cộng đồng, Viện Dinh dưỡng), thực đơn quen thuộc của một nhân viên văn phòng: sáng một bát phở, trưa một đĩa cơm rang, đầu giờ chiều một cốc trà sữa trân châu, tối về ăn cơm nhà với thịt kho, canh rau và rau luộc chấm nước mắm, là những bữa không đồ chiên rán, không bánh kẹo, không nước ngọt có ga, nhưng vẫn là nguy cơ gây dư muối, đường.

Với thực đơn đó, ước tính, riêng lượng muối đã cung cấp 8 - 13 gram, gấp khoảng 2 lần mức khuyến nghị (nên dưới 5 gram muối/ngày). Trong đó, một bát phở bò ăn hết nước dùng cung cấp 4 - 5 gram muối, gần như đã dùng hết hạn mức muối của cả ngày.

Chuyên gia dinh dưỡng, ước tính về lượng muối, đường trong thực đơn phổ biến được tính theo khẩu phần và cách chế biến phổ biến (lượng thực tế thay đổi theo kích cỡ suất ăn và thói quen ăn uống):

Bữa ăn trong ngày Món Muối (rgam) Đường tổng số (gram) Chất béo (gram) Sáng Phở bò (ăn hết nước dùng) 4 - 5

11 Trưa Cơm rang dưa bò 1 - 3

44 Đầu giờ chiều Trà sữa trân châu cỡ vừa (khoảng 500 ml, 100% đường) khoảng 0,3 35 - 60 5 - 15 Tối Cơm, thịt kho, canh rau, rau luộc chấm nước mắm 3 - 5 5 - 8 12 - 25 Cả ngày khoảng 8 -13 gram khoảng 40 - 70 gram khoảng 70 - 95 gram Khuyến nghị (WHO, người trưởng thành 2.000 kcal/ngày) dưới 5 gram dưới 50 gram, tốt nhất dưới 25 gram dưới 66 gram

Cân đối muối, đường để bảo vệ sức khỏe tim, mạch

Chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, muối không chỉ đến từ lọ muối mà còn có trong nước dùng, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, dưa muối, xì dầu.

Về đường ngọt, cốc trà sữa cỡ vừa với mức đường có thể chứa 35 gram đường (tương đương 7 thìa cà phê), cao hơn so với giới hạn được khuyến nghị là 25 gram/ngày.

Ghi thông tin dinh dưỡng trên thực đơn, đồ uống tại các nhà hàng, cửa hàng cung cấp để người dùng dễ lựa chọn phù hợp với nhu cầu (ảnh minh họa)

ẢNH: LIÊN CHÂU

Cùng đó, phần kem béo pha sẵn (bột kem không sữa) thường làm từ dầu cọ, dầu dừa, nên cốc trà sữa còn góp thêm một lượng đáng kể chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa, khiến người dùng dễ dư năng lượng.

Tiến sĩ Ngàn cho rằng, nhiều năm qua, các thông điệp "ăn nhạt", "hạn chế đồ ngọt" đã được truyền thông rộng rãi. Phần lớn người dân đều biết ăn mặn, ăn ngọt là không tốt.

Nhưng giữa "biết" và "làm được" có một khoảng trống lớn vì người tiêu dùng chưa có một công cụ hữu hiệu nào để biết sản phẩm nào nhiều muối. Vì vậy, nên thực hiện ghi nhãn rõ ràng, dễ hiểu để người dân hiểu ý nghĩa biểu tượng với các thực phẩm đóng gói.

Về lâu dài, nên thực hiện ghi thông tin dinh dưỡng trên thực đơn tại chuỗi nhà hàng, quán đồ uống để người dùng sử dụng phù hợp với nhu cầu.