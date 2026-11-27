Nằm trên đường Nguyễn Duy Dương, gần chợ Nhật Tảo (phường Vườn Lài, TP.HCM), quán trà sữa Băng Thành đã tồn tại suốt 23 năm. Những ly trà sữa trân châu, trà sữa pudding ba màu hay sữa khoai môn vẫn được gia đình duy trì, gợi nhớ hương vị quen thuộc của một thời.

Quán trà sữa Băng Thành nằm tại số 352 Nguyễn Duy Dương, phường Vườn Lài, TP.HCM, gần chợ Nhật Tảo ẢNH: PHI LONG

Ít ai biết, quán trà sữa này còn có một điểm đặc biệt: người chủ 26 tuổi cùng các nhân viên đều là người khiếm thính. Khách đến mua nước có thể gọi món bằng cách viết lên giấy, còn những người đứng quầy phối hợp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Quán trà sữa 23 năm giữ hương vị quen thuộc

Quán trà sữa Băng Thành được gia đình anh Giang Tử Lương (26 tuổi) mở từ năm 2003. Trải qua nhiều năm, công việc kinh doanh lần lượt được tiếp nối bởi bác ruột bên ngoại, cha anh và hiện tại là anh Lương.

Dù thay đổi người quản lý, gia đình vẫn duy trì những món uống từng làm nên nét riêng của quán như trà sữa trân châu, trà sữa pudding ba màu và sữa khoai môn. Đây đều là những món uống quen thuộc với nhiều người, nhưng với gia đình anh Lương, việc giữ lại công thức cũ còn là cách lưu giữ những ký ức gắn với quán suốt hơn hai thập niên.

Anh Lương cho biết, qua những lần tiếp quản, gia đình luôn mong muốn khách hàng có thể tìm lại hương vị quen thuộc từ những năm trước. Vì vậy, bên cạnh việc cải thiện chất lượng phục vụ, anh vẫn duy trì các công thức và không gian thân thuộc của quán.

Anh Giang Tử Lương (thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên tại quán trà sữa gia đình ẢNH: PHI LONG

Ngô Thúy Quỳnh (18 tuổi, phường Vườn Lài) là một trong những khách hàng thường xuyên ghé Băng Thành. Quỳnh kể từ khi học lớp 10, cô đã được cha mua trà sữa ở đây cho uống. Đến nay, mỗi khi muốn tìm lại hương vị quen thuộc, cô lại ghé quán.

“Từ lớp 10, tôi đã được ba mua trà sữa ở đây để uống. Đến hiện tại, hương vị trà sữa ở đây vẫn giữ nguyên độ ngon, hợp khẩu vị của bản thân. Mỗi khi muốn uống trà sữa tuổi thơ là tôi sẽ đến đây mua”, Quỳnh chia sẻ. Không chỉ những món uống quen thuộc, cách phục vụ tại Băng Thành cũng khiến nhiều khách hàng chú ý.

Khách gọi món bằng giấy bút

Lần đầu bước vào quán, khách có thể nhận thấy không gian làm việc khá yên tĩnh. Ngoài tiếng xe cộ trên đường, tiếng đóng mở tủ lạnh hay máy đóng gói, ít khi nghe thấy nhân viên trò chuyện với nhau bằng lời nói. Bởi cả năm người đang làm việc tại quán, bao gồm chủ quán Giang Tử Lương, đều là người điếc/khiếm thính.

Khi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, anh Lương quyết định tuyển những nhân viên có cùng hoàn cảnh. Anh tìm người qua Facebook cá nhân và mạng lưới bạn bè, chú trọng sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp trong công việc.

Theo anh Lương, việc có chung cách giao tiếp giúp các thành viên dễ dàng trao đổi, hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc. Anh cũng mong muốn quán trở thành nơi những người khiếm thính có thể tìm được công việc và thu nhập ổn định.

Các nhân viên tại quán giao tiếp với nhau chủ yếu bằng ngôn ngữ ký hiệu và giấy viết ẢNH: PHI LONG

Thời gian đầu, việc giao tiếp với khách hàng gặp một số khó khăn do quán chưa có cách hướng dẫn phù hợp. Anh Lương kể, trước đây, cha anh thường hỗ trợ nghe khách gọi món rồi truyền đạt lại cho nhân viên thực hiện.

Sau đó, anh nghĩ ra cách sử dụng giấy bút để khách và nhân viên trao đổi trực tiếp với nhau. Khi đến quán, khách chỉ cần viết tên món uống muốn gọi lên giấy. Nhân viên đọc thông tin, chuẩn bị đồ uống và hoàn tất đơn hàng.

Tại quầy, anh Lương cũng đặt thông tin giới thiệu về cách giao tiếp với nhân viên để khách dễ dàng phối hợp. Những người giao hàng thường xuyên đến quán cũng dần quen với cách nhận và trao đổi đơn. Từ một giải pháp đơn giản, giấy bút trở thành phương tiện giao tiếp quen thuộc tại Băng Thành.

Quỳnh cho biết cô từng bất ngờ khi lần đầu đến mua trực tiếp và biết các nhân viên đều khiếm thính. “Dù chỉ có thể giao tiếp bằng giấy bút hay các dấu hiệu, tôi thấy các bạn nhân viên đều rất nhiệt tình, luôn niềm nở với khách hàng của mình”, cô chia sẻ.

Nơi những người khiếm thính cùng làm việc

Trong số những nhân viên tại quán, Trần Cẩm Tân (24 tuổi) đã gắn bó hơn ba năm. Tân cho biết đây là công việc đầu tiên của anh. Khi tìm đến Băng Thành, anh mong muốn có một nguồn thu nhập ổn định và được làm việc trong môi trường có những người cùng sử dụng cách giao tiếp quen thuộc.

Sau hơn ba năm, Tân đã trở thành một thành viên gắn bó với công việc hằng ngày tại quán. Trong khi đó, Đào Minh Tuấn (26 tuổi) mới vào làm được hai tháng. Trước đây, Tuấn từng trải qua nhiều công việc nhưng gặp không ít khó khăn trong quá trình làm việc vì những trở ngại về giao tiếp.

Trà sữa trân châu, hồng trà cùng các loại thạch là những món uống được quán duy trì suốt nhiều năm ẢNH: PHI LONG

Khách đến Băng Thành có thể gọi món bằng cách viết lên giấy để nhân viên đọc và chuẩn bị đồ uống ẢNH: PHI LONG

Khi đến Băng Thành, anh được chủ quán và đồng nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ làm quen với các công đoạn pha chế, chuẩn bị và phục vụ đồ uống. Dù thời gian gắn bó chưa lâu, Tuấn cho biết mình đang dần thích nghi với công việc và có thêm sự ổn định trong cuộc sống.

Với anh Lương, việc duy trì quán trà sữa gia đình không chỉ là tiếp nối công việc kinh doanh từ những người đi trước. Anh còn mong muốn xây dựng một môi trường làm việc mà những người khiếm thính có thể giao tiếp thuận lợi, phối hợp với nhau và phát huy khả năng của bản thân.

Sau 23 năm, Băng Thành vẫn phục vụ những món trà sữa quen thuộc. Còn phía sau quầy, người chủ trẻ cùng các nhân viên đang tiếp tục duy trì công việc bằng một cách giao tiếp riêng, giản dị nhưng hiệu quả.