Những ngày qua trên mạng xã hội, đặc biệt ở các diễn đàn ẩm thực hào hứng chia sẻ thông tin về quán cơm tấm "huyền thoại" ở TP.HCM đã mở bán trở lại sau nhiều tháng nghỉ bán vì bà chủ đi Úc mới về.

Quán cơm tấm số 1 của gia đình bà Lan có thâm niên hơn nửa thế kỷ qua ẢNH: CAO AN BIÊN

Quán cơm tấm có tuổi đời hơn nửa thế kỷ này nổi tiếng với giai thoại vui về bà chủ, rằng suốt nhiều năm qua, bà chỉ bán 6 tháng ở TP.HCM, 6 tháng còn lại sẽ sang Úc chơi với con cháu. Việc bà bán cơm cũng chỉ vì… nhớ khách.

Nhiều thực khách quen hay tin quán mở cửa trở lại cũng hẹn nhau tìm tới thưởng thức hương vị cơm tấm thân quen sau 6 tháng "xa nhớ". Cũng có người tò mò, lần đầu tìm tới ăn thử.

Đó là quán cơm tấm số 1 nổi tiếng nằm trong con hẻm 150/1 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành). Ghé quán vào sáng giữa tuần, chúng tôi bất ngờ khi rất nhiều khách tới mua mang đi. Hỏi ra mới biết khác với những năm trước, quán nay đã không còn bán tại chỗ.

Vì sao hiện quán chỉ bán mang đi?

Bà chủ quán cơm tấm được khách thân thương gọi là cô Lan, năm nay đã 73 tuổi cùng vài người phụ việc vẫn tất bật làm những phần cơm quen thuộc. Bà cho biết quán chỉ bán mang đi cho khách, phần vì lý do sức khỏe của bà, phần vì quán không có nhân viên.

Bà chủ cho biết vì lý do sức khỏe, bà chỉ bán mang đi thay vì cho khách ngồi ăn tại chỗ như mọi năm ẢNH: DƯƠNG LAN

"Những năm trước, tôi chỉ qua thủ đô Canberra của Úc thăm con cháu 3 - 4 tháng, năm nay ở lại lâu hơn. Bình thường tháng 10 đã về rồi, năm nay tháng 11 tôi mới trở lại đây nên mở bán lại. Nhiều lần, tôi cũng đã tính tới chuyện nghỉ bán vì mình cũng đã lớn tuổi, nhưng nhớ nghề, nhớ khách, tôi lại mở bán", bà chủ bày tỏ.

Nói về giai thoại mà thực khách đặt cho bà, rằng 6 tháng bán, 6 tháng đi nước ngoài bà Lan cười nói rằng thỉnh thoảng bà mới qua Úc thăm gia đình con gái. Từ năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện bà qua Úc và bị "kẹt" lại, hơn nữa con gái sợ bà bán vất vả nên không đồng ý cho về Việt Nam. Từ đầu tháng 9.2022, bà mới mở quán bán trở lại. Sau đó hằng năm, mỗi lần đi nước ngoài bà thường nghỉ bán, ở lại chơi với con cháu ít tuần, năm nay bà ở lại Úc lâu hơn so với mọi năm.

Theo chia sẻ từ bà chủ, quán ăn này do mẹ bà mở từ năm Mậu Thân (1968). Ngày trước, mẹ bà bán với đôi quang gánh để đầy cơm, bì chả, trứng… Hằng ngày bà phụ mẹ bán buổi sáng, chiều đi học. Nhờ vậy, cách làm, bí quyết riêng được mẹ chỉ từng chút một.

Đĩa cơm tấm trứ danh của quán ẢNH: DƯƠNG LAN

Đất nước thống nhất, bà học xong chưa biết làm gì nên quyết định nối nghiệp mẹ, gắn bó với quán cơm tấm. Bẵng đi nửa đời người, quán cơm tấm trùng hợp với địa chỉ nhà số 1 nên được mọi người gán luôn là cơm tấm số 1 rồi từ đó nức tiếng gần xa, được mọi người ủng hộ đến bây giờ.

Bà Lan gây ấn tượng với khách bởi tính cách dễ thương, niềm nở. Mỗi phần ăn ở đây được bán với giá từ 50.000 đồng - 80.000 đồng tùy nhu cầu của khách. Món cơm tấm của bà Lan chủ đạo có các món bì, chả, sườn, ốp la và các món ăn kèm như xíu mại, trứng kho, lạp xưởng.

Chị Lê Thị Bích (36 tuổi) là khách quen của quán cho biết năm nay, quán đóng cửa lâu hơn so với những năm trước. Khi hay tin quán mở, chị đã tìm tới mua nhưng khá bất ngờ khi quán chỉ bán mang đi.

"Cơm ở đây ngon, mà cô chủ rất dễ thương luôn. Hầu như lần nào tới mình cũng mua 2 - 3 phần cho người nhà. Cô làm cơm tấm ngon, mình thích nhất là miếng sườn được ướp rất hợp khẩu vị. Hy vọng bà chủ còn sức khỏe để bán hoài", vị khách bày tỏ.

Mỗi phần ăn ở đây được bán với giá từ 50.000 đồng - 80.000 đồng tùy nhu cầu của khách, quán chỉ bán từ sáng tới trưa là nghỉ ẢNH: CAO AN BIÊN/TRÀ MY

Trong khi đó, một thực khách khác ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) cũng tìm tới quán mua. Chị đã biết đến quán từ lâu qua Facebook nhưng chưa có dịp ghé thử. Nhân một lần có công việc gần khu vực này, chị tranh thủ đến mua vào buổi sáng. Trước đó, chị cũng tìm hiểu và biết quán chỉ bán vào buổi sáng, không phục vụ khách vào buổi chiều và tối.

Dù là lần đầu ghé quán, chị đã mua cơm mang về cho cả gia đình. Biết các con ở nhà thích ăn tóp mỡ, chị ngỏ ý mua thêm một bịch. Tuy nhiên, thay vì tính tiền, bà chủ vui vẻ tặng thêm khiến chị khá bất ngờ và có ấn tượng tốt về sự niềm nở, thân thiện của quán.