Vào tháng 6.2026, Trường tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn chính thức được thành lập trên cơ sở giải thể và sáp nhập Trường tiểu học Nam Sài Gòn vào Trường THPT Nam Sài Gòn theo quyết định của UBND TP.HCM. Trụ sở của Trường tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn đặt tại Khu A, Đô thị mới Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, Trường tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn là trường công lập có khuôn viên gần 38.000 m², với 79 lớp và 3.522 học sinh (HS) từ lớp 1 đến lớp 12. Sự bề thế, hiện đại ngay từ cổng trường khiến mỗi HS cảm nhận hứng thú trong mỗi ngày tới trường.

Khuôn viên nhà trường được thiết kế đa dạng khu vui chơi, thư giãn phục vụ học sinh ẢNH: NTCC

Phía sau diện mạo khang trang ấy là việc đầu tư cho các điều kiện học tập, vui chơi và trải nghiệm, gắn với mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đầu tư để học sinh được học, chơi và phát triển năng khiếu

Trong các lớp học, hệ thống bàn ghế có thể điều chỉnh theo chiều cao của từng HS. Tất cả phòng học đều được trang bị máy lạnh và ti vi thông minh hoặc màn hình, máy chiếu, phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập. Bên cạnh đó, HS được chăm chút với hệ thống nhà vệ sinh khang trang, vừa hiện đại, có máy lạnh cùng hệ thống âm thanh được ví "nhà vệ sinh 5 sao".

Không gian bên ngoài lớp học cũng được chú trọng. Với nhiều cây xanh tỏa bóng mát, sân trường gợi cảm giác như một công viên thu nhỏ, có các khu trò chơi từ dân gian đến hiện đại, phục vụ cả hoạt động phát triển tư duy lẫn vận động thể chất.

Hệ thống sân bãi gồm 5 sân bóng đá, 6 sân pickleball, 4 sân cầu lông, 3 sân bóng rổ, cùng các không gian thể thao, nghệ thuật và vui chơi. Việc đầu tư được gắn với cách tổ chức hoạt động để HS có thể sử dụng, trải nghiệm thường xuyên.

Không gian nghệ thuật SofiaArt là nơi học sinh trải nghiệm âm nhạc sau những giờ học căng thẳng ẢNH: NTCC

Ở bậc trung học, môn giáo dục thể chất được tổ chức theo hình thức tự chọn. HS đăng ký một trong 4 môn: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền hoặc cầu lông. Các em được bố trí học cùng khung giờ, tại khu vực dành riêng cho từng môn.

Nhà trường còn quy hoạch một khu riêng dành cho giáo dục nghệ thuật. Tại đây, HS có thể lựa chọn học piano, guitar, trống, thanh nhạc, hội họa, nhảy hiện đại…

Thầy Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: "Mong muốn của chúng tôi là khi HS ra trường, các em không chỉ có kiến thức mà còn biết chơi ít nhất một môn thể thao, một loại nhạc cụ".

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên (GV) trực tiếp tổ chức các hoạt động học tập, thể thao và nghệ thuật, giúp HS có thêm cơ hội rèn luyện ngoài giờ học chính khóa. Đây là khoảng thời gian để các em tiếp tục theo đuổi sở thích, phát triển năng khiếu với sự hướng dẫn của thầy cô.

Từ lớp học đến sân thể thao, khu nghệ thuật, vai trò của GV gắn với việc hướng dẫn, tổ chức và tạo điều kiện để HS tham gia. Đây cũng là cách nhà trường cụ thể hóa định hướng giáo dục toàn diện trong hoạt động hằng ngày.

Nâng chất lượng từ nền tảng sẵn có

Kết quả năm học 2025 - 2026, Trường tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn giành 79 giải thưởng HS giỏi cấp thành phố. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 đạt 22,25, tăng 2 điểm so với năm trước; tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì ở mức 100% trong nhiều năm qua.

Hệ thống sân bãi gồm 5 sân bóng đá, 6 sân pickleball, 4 sân cầu lông, 3 sân bóng rổ phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, rèn luyện thể chất cho học sinh ẢNH: NTCC

Việc chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần gắn với chương trình giáo dục theo hướng nhẹ nhàng, linh hoạt, đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện và phát huy năng lực, phẩm chất HS.

Từ các dự án học tập ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học đến phong trào Đoàn, Đội, HS có cơ hội rèn luyện, thể hiện khả năng. Các em tham gia những cuộc thi hùng biện tiếng Anh, kỳ thi HS giỏi cấp thành phố bên cạnh các hoạt động thể thao, nghệ thuật.

Trường có tiền thân là Trường dân lập Nam Sài Gòn, do Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng thành lập năm 1997. Đến năm học 2002 - 2003, trường được trao tặng cho thành phố và chuyển thành cụm Trường bán công Nam Sài Gòn, gồm trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Năm học 2006 - 2007, UBND TP.HCM có quyết định chuyển về mô hình trường công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính đặt tại Khu A, Đô thị mới Nam Sài Gòn, phường Tân Mỹ, TP.HCM.

Khuôn viên nhà trường được thiết kế đa dạng khu vui chơi, thư giãn phục vụ học sinh ẢNH: NTCC

Trên nền tảng đó, theo thầy Trần Nghĩa Nhân, việc tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, phát huy vai trò đội ngũ GV và nâng cao chất lượng dạy học được gắn với mục tiêu trở thành trường chất lượng cao của TP.HCM. Những kết quả học tập cùng cơ hội rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu là các yếu tố nhà trường đang chú trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu này.

"Với định hướng trở thành trường chất lượng cao của TP.HCM, Trường tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn tiếp tục gắn đầu tư cơ sở vật chất với tổ chức dạy học và phát huy năng lực đội ngũ. Mục tiêu ấy được cụ thể hóa qua điều kiện học tập, cơ hội phát triển năng khiếu và sự chăm lo dành cho HS mỗi ngày", Hiệu trưởng Trường tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn chia sẻ.