Bác sĩ Sean Hashmi, chuyên gia thận học tại Mỹ, cho biết ngoài thịt xông khói, xúc xích và sandwich ăn sáng, natri còn có thể ẩn trong những thực phẩm không nhất thiết có vị mặn. Vì vậy, ngay cả khi không chủ động thêm muối vào bữa sáng, mọi người vẫn có thể tiêu thụ lượng natri đáng kể từ thực phẩm chế biến sẵn.

Vậy ăn nhiều natri ảnh hưởng đến thận như thế nào? Và chúng ta có thể làm gì để bảo vệ thận ngay từ bữa sáng?

Một thói quen buổi sáng có thể gây hại cho thận là thường xuyên ăn những món chứa nhiều natri ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Có thể làm tăng huyết áp

Theo chuyên gia dinh dưỡng Jen Hernandez (Mỹ), khi hấp thụ quá nhiều natri, cơ thể thường giữ lại nhiều nước hơn, làm tăng thể tích dịch trong máu và khiến huyết áp tăng.

Huyết áp cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc máu và duy trì cân bằng dịch, chất điện giải.

Bác sĩ Hashmi giải thích: Thận lọc máu thông qua một mạng lưới dày đặc các mạch máu nhỏ. Tình trạng huyết áp cao kéo dài nhiều năm có thể khiến những mạch máu này bị hẹp, suy yếu và xơ cứng.

Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể khó đào thải chất thải và lượng dịch dư thừa, từ đó có thể khiến huyết áp tiếp tục tăng, làm tổn thương thận nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, giảm lượng natri trong bữa sáng có thể góp phần hạn chế vòng xoắn bệnh lý giữa tăng huyết áp và tổn thương thận.

Có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc

Chế độ ăn nhiều natri có thể làm giảm một phần tác dụng hạ huyết áp và giảm protein niệu của thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE inhibitors) ở người mắc bệnh thận mạn.

Đây là nhóm thuốc thường được sử dụng để điều trị tăng huyết áp, đồng thời giúp bảo vệ thận ở một số người bệnh. Vì vậy, người bệnh nên kết hợp điều trị theo chỉ định của bác sĩ với chế độ ăn phù hợp, hạn chế natri.

Nếu thường xuyên chọn các món ăn sáng mặn, bạn nên cân nhắc thay thế bằng những món ít natri hơn như yến mạch, trứng xào rau củ tự chế biến hoặc sữa chua không đường kèm trái cây tươi ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Tăng gánh nặng cho thận

Bác sĩ Hashmi cho biết, khi phải xử lý lượng natri dư thừa và điều hòa huyết áp, thận có thể chịu thêm áp lực. Một dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận là albumin (một loại protein) xuất hiện trong nước tiểu, còn gọi là albumin niệu; còn tình trạng có protein trong nước tiểu nói chung được gọi là protein niệu.

Ở người khỏe mạnh, màng lọc cầu thận giúp giữ lại phần lớn protein trong máu. Tuy nhiên, khi thận bị tổn thương, chẳng hạn do tăng huyết áp hoặc tiểu đường, albumin và các protein khác có thể đi vào nước tiểu.

"Trong các thử nghiệm lâm sàng trên người mắc bệnh thận, việc giảm lượng muối tiêu thụ giúp giảm khoảng một phần ba lượng protein rò rỉ vào nước tiểu", bác sĩ Hashmi chia sẻ.

Điều này có ý nghĩa vì protein niệu kéo dài có liên quan đến nguy cơ bệnh thận tiến triển.

Có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận

Theo bác sĩ Hashmi, khi ăn nhiều muối, thận sẽ đào thải nhiều canxi hơn vào nước tiểu. Lượng canxi này kết hợp với các khoáng chất khác, chẳng hạn như oxalat, từ đó làm tăng nguy cơ sỏi thận.

Duy trì đủ nước và hạn chế thực phẩm nhiều muối có thể giúp giảm nguy cơ sỏi thận. Một số lựa chọn cho bữa sáng ít natri được gợi ý gồm yến mạch, sinh tố tự làm hoặc sữa chua ăn kèm trái cây tươi, theo EatingWell.