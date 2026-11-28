Bác sĩ Sean Hashmi, chuyên gia thận học tại Mỹ, cho biết ngoài thịt xông khói, xúc xích và sandwich ăn sáng, natri còn có thể ẩn trong những thực phẩm không nhất thiết có vị mặn. Vì vậy, ngay cả khi không chủ động thêm muối vào bữa sáng, mọi người vẫn có thể tiêu thụ lượng natri đáng kể từ thực phẩm chế biến sẵn.
Vậy ăn nhiều natri ảnh hưởng đến thận như thế nào? Và chúng ta có thể làm gì để bảo vệ thận ngay từ bữa sáng?
Có thể làm tăng huyết áp
Theo chuyên gia dinh dưỡng Jen Hernandez (Mỹ), khi hấp thụ quá nhiều natri, cơ thể thường giữ lại nhiều nước hơn, làm tăng thể tích dịch trong máu và khiến huyết áp tăng.
Huyết áp cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc máu và duy trì cân bằng dịch, chất điện giải.
Bác sĩ Hashmi giải thích: Thận lọc máu thông qua một mạng lưới dày đặc các mạch máu nhỏ. Tình trạng huyết áp cao kéo dài nhiều năm có thể khiến những mạch máu này bị hẹp, suy yếu và xơ cứng.
Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể khó đào thải chất thải và lượng dịch dư thừa, từ đó có thể khiến huyết áp tiếp tục tăng, làm tổn thương thận nghiêm trọng hơn.
Vì vậy, giảm lượng natri trong bữa sáng có thể góp phần hạn chế vòng xoắn bệnh lý giữa tăng huyết áp và tổn thương thận.
Có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc
Chế độ ăn nhiều natri có thể làm giảm một phần tác dụng hạ huyết áp và giảm protein niệu của thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE inhibitors) ở người mắc bệnh thận mạn.
Đây là nhóm thuốc thường được sử dụng để điều trị tăng huyết áp, đồng thời giúp bảo vệ thận ở một số người bệnh. Vì vậy, người bệnh nên kết hợp điều trị theo chỉ định của bác sĩ với chế độ ăn phù hợp, hạn chế natri.
Tăng gánh nặng cho thận
Bác sĩ Hashmi cho biết, khi phải xử lý lượng natri dư thừa và điều hòa huyết áp, thận có thể chịu thêm áp lực. Một dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận là albumin (một loại protein) xuất hiện trong nước tiểu, còn gọi là albumin niệu; còn tình trạng có protein trong nước tiểu nói chung được gọi là protein niệu.
Ở người khỏe mạnh, màng lọc cầu thận giúp giữ lại phần lớn protein trong máu. Tuy nhiên, khi thận bị tổn thương, chẳng hạn do tăng huyết áp hoặc tiểu đường, albumin và các protein khác có thể đi vào nước tiểu.
"Trong các thử nghiệm lâm sàng trên người mắc bệnh thận, việc giảm lượng muối tiêu thụ giúp giảm khoảng một phần ba lượng protein rò rỉ vào nước tiểu", bác sĩ Hashmi chia sẻ.
Điều này có ý nghĩa vì protein niệu kéo dài có liên quan đến nguy cơ bệnh thận tiến triển.
Có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận
Theo bác sĩ Hashmi, khi ăn nhiều muối, thận sẽ đào thải nhiều canxi hơn vào nước tiểu. Lượng canxi này kết hợp với các khoáng chất khác, chẳng hạn như oxalat, từ đó làm tăng nguy cơ sỏi thận.
Duy trì đủ nước và hạn chế thực phẩm nhiều muối có thể giúp giảm nguy cơ sỏi thận. Một số lựa chọn cho bữa sáng ít natri được gợi ý gồm yến mạch, sinh tố tự làm hoặc sữa chua ăn kèm trái cây tươi, theo EatingWell.
Các thói quen buổi sáng giúp bảo vệ sức khỏe thận
Bên cạnh việc lựa chọn bữa sáng ít natri, các chuyên gia khuyến nghị một số thói quen buổi sáng sau để hỗ trợ sức khỏe thận:
Bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước: Uống đủ nước là điều quan trọng nhất bạn có thể làm để phòng ngừa sỏi thận. Có thể bắt đầu bổ sung nước bằng cách uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy.
Ăn sáng với thực phẩm có nguồn gốc thực vật: Chế độ ăn giàu thực phẩm thực vật có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận thấp hơn và tốc độ tiến triển bệnh chậm hơn ở những người đã mắc bệnh. Chuyên gia dinh dưỡng Jen Hernandez (Mỹ) gợi ý có thể ăn yến mạch cùng quả mọng và quả óc chó, hoặc trứng hay đậu phụ xào cùng rau củ.
Đo huyết áp trước khi uống cà phê: Hãy đo huyết áp ngay sau khi thức dậy, trước khi dùng caffeine và trước khi uống thuốc buổi sáng, để có được chỉ số phản ánh chính xác hơn.
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