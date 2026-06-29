Sắc màu Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm

Đây là sự kiện văn hóa cấp quốc gia, do Bộ VH-TT-DL phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, quy tụ hơn 700 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên người Chăm từ 7 tỉnh, thành phố gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TP.HCM.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu chung vui với nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên trong đêm khai hội ẢNH: BÁ DUY

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc tối 26.6 tại sân khấu Quảng trường - Tượng đài 16 Tháng 4, P.Đông Hải, Khánh Hòa. Phó chủ tịch nước nhấn mạnh văn hóa Chăm là kho tàng di sản đặc sắc với hệ thống di tích quốc gia đặc biệt, bảo vật quốc gia, các lễ hội Katê, Ra-mư-oan cùng làng nghề gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm, những giá trị đã đóng góp quan trọng vào dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần VI tại sân khấu Quảng trường - Tượng đài 16 Tháng 4, P.Đông Hải, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Trình diễn phục dựng đám cưới của người Chăm Hồi giáo Islam của đoàn nghệ nhân Tây Ninh tại ngày hội, thể hiện không khí náo nức trong xóm làng người Chăm Hồi giáo Islam khi có lễ cưới ẢNH: BÁ DUY

Du khách tham quan không gian văn hóa Chăm tại ngày hội ẢNH: BÁ DUY

Trong 3 ngày diễn ra ngày hội, khu vực Quảng trường 16 Tháng 4, P.Phan Rang trở thành không gian văn hóa rộng hơn 5.000 m2 với nhiều hoạt động liên tục. Nổi bật là các màn trình diễn nghi lễ truyền thống đặc sắc của 7 đoàn, từ nghi lễ Rija Harei của người Chăm Khánh Hòa, lễ phong chức thầy cả hệ phái Kadhar của đoàn Lâm Đồng với màn múa cắn lửa ấn tượng, lễ cúng Thần làng của người Chăm Hroi Gia Lai, đến lễ cưới truyền thống của người Chăm Hồi giáo Islam từ An Giang và Tây Ninh. Mỗi nghi lễ là một câu chuyện riêng về đời sống tâm linh, phong tục và bản sắc văn hóa của từng cộng đồng người Chăm trên khắp mọi miền đất nước.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được các nghệ sĩ trình diễn tại chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm” ẢNH: BÁ DUY

Màn múa cắn lửa trong trình diễn lễ hội phong chức thầy cả hệ phái Kadhar của người Chăm Bàlamôn Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ẢNH: BÁ DUY

Nghệ nhân trình diễn nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm tại ngày hội ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh hoạt động văn hóa, phần thi đấu thể thao với 5 môn gồm bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co và đội nước nữ diễn ra từ ngày 26 - 28.6 tại Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh, P.Bảo An. Trong đó môn đội nước, với các vận động viên nữ mặc trang phục dân tộc Chăm truyền thống, chân trần, đội lu gốm trên đầu thi chạy, là môn thi mang đậm bản sắc nhất, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ nhất trong suốt các ngày thi đấu.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm “phiêu” cùng ca khúc Mưa bay tháp cổ tại lễ khai mạc ẢNH: BÁ DUY

Các nghệ nhân đến từ tỉnh Đắk Lắk tái hiện lễ Quại Pook Ai (lễ mừng sức khỏe) ẢNH: BÁ DUY

Đêm 27.6, Liên hoan văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc Chăm của 7 đoàn thắp sáng sân khấu Quảng trường - Tượng đài 16 Tháng 4 trong tiếng trống ghinăng và kèn saranai rộn rã. Ngày hội khép lại bằng lễ bế mạc tối 28.6, với lễ trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VII, dự kiến tổ chức vào năm 2031 tại An Giang.

Các VĐV người Chăm trong môn thi đội nước tại ngày hội ẢNH: BÁ DUY