Văn hóa

'Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng 2026': Đánh thức di sản giữa sắc vàng cổ thụ

Mạnh Cường
24/04/2026 12:31 GMT+7

Với hàng loạt hoạt động hấp dẫn cùng vẻ đẹp hiếm có của những hàng sưa cổ thụ nở vàng rực, lễ hội 'Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng 2026' hứa hẹn trở thành điểm hẹn nổi bật thu hút du khách trong và ngoài nước.

Sáng 24.4, UBND phường Hương Trà (thành phố Đà Nẵng) tổ chức khai mạc lễ hội "Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng 2026" tại làng sinh thái Hương Trà.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ 24 – 26.4) với nhiều hoạt động phong phú, mang đến trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách.

'Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng 2026': Đánh thức di sản giữa sắc vàng cổ thụ- Ảnh 1.

Hoa sưa vàng rực ở làng sinh thái Hương Trà

ẢNH: THANH BÌNH

Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi hoạt động gắn với thiên nhiên và văn hóa địa phương, như: phát động cuộc thi ảnh về cảnh sắc Hương Trà, trải nghiệm ngắm toàn cảnh từ khinh khí cầu, treo dây nguyện ước, ký họa chân dung tặng du khách, trưng bày và tặng sách, đạp xe đôi dưới những tán sưa vàng, cùng không gian trưng bày sinh vật cảnh khu vực miền Trung – Tây nguyên.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình đặc sắc cũng được tổ chức, như: trình diễn nghệ thuật áo dài chào mừng, giải chạy khám phá Hương Trà, cuộc thi "Duyên dáng – Nữ doanh nhân Đà Nẵng 2026"… góp phần tạo nên không khí sôi động, giàu bản sắc.

Làng sinh thái Hương Trà được công nhận là điểm du lịch vào tháng 3.2025, gây ấn tượng mạnh bởi cảnh sắc hữu tình và hệ sinh thái giàu giá trị di sản.

'Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng 2026': Đánh thức di sản giữa sắc vàng cổ thụ- Ảnh 2.

Các đại biểu ấn nút khai mạc lễ hội "Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng 2026" tại làng sinh thái Hương Trà

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nơi đây sở hữu hàng trăm cây sưa vàng (giáng hương ấn), trong đó hơn 50 cây có tuổi đời trên 100 năm, 12 cây cổ thụ hơn 200 năm tuổi. Đặc biệt, 9 cây sưa từ 100 – 150 năm tuổi đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Cây lâu năm nhất có chu vi gốc lên đến 2,7 m.

Những hàng sưa cổ thụ nở hoa vàng rực hai bên đường đã trở thành biểu tượng độc đáo của Hương Trà. Mỗi mùa hoa nở, cả không gian như được phủ một lớp "thảm vàng" thơ mộng, tạo nên khung cảnh check-in ấn tượng, níu chân du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Ngọc Huy, Phó chủ tịch UBND phường Hương Trà, nhấn mạnh lễ hội năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi được thành phố Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ, hướng đến nâng tầm trở thành lễ hội cấp thành phố từ năm 2027. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên mà còn là định hướng phát triển du lịch bền vững, gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế – xã hội.

'Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng 2026': Đánh thức di sản giữa sắc vàng cổ thụ- Ảnh 3.

Trải nghiệm kinh khí cầu tại lễ hội "Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng 2026" tại làng sinh thái Hương Trà

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Huy, chính quyền và người dân địa phương cam kết bảo tồn hệ sinh thái thông qua các hoạt động thiết thực, như: thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, trồng cây gia cố khu vực Cồn Chùa… Qua đó, gìn giữ màu xanh và giá trị tự nhiên cho các thế hệ tương lai.

Lễ hội "Sắc sưa Hương Trà – Đà Nẵng 2026" không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh con người Đà Nẵng hiền hòa, hiếu khách. Trong tương lai, Hương Trà được kỳ vọng sẽ trở thành hệ sinh thái du lịch cộng đồng đa dạng, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn cùng chung tay bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – thiên nhiên đặc sắc của địa phương.

Những lễ hội độc đáo: Thổn thức cùng mùa hoa sưa

Hiếm có nơi nào trên cả nước, cây sưa cổ thụ mọc thành lũy và được công nhận là quần thể Cây Di sản VN như ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam). Khi những con phố tỏa ngát hương sưa cũng là lúc mùa lễ hội bắt đầu.

