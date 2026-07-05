Sắc vóc 'hoa khôi công nghệ' quê Hải Phòng thi Miss Earth 2026

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Tranh tài ở Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2026, Phạm Hoàng Thu Uyên mong muốn quảng bá hình ảnh một Việt Nam vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa năng động, hội nhập và không ngừng đổi mới.
Đơn vị nắm bản quyền tại Việt Nam công bố Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ tham gia tranh tài tại cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2026. Tại sự kiện hôm 4.7, người đẹp nhận dải băng từ Á hậu Trịnh Mỹ Anh và nhận vương miện từ đương kim Natálie Puškinová. Lập tức, thông tin về cô gái này được nhiều khán giả quan tâm.
Mục tiêu của Phạm Hoàng Thu Uyên ở Hoa hậu Trái đất
Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, Thu Uyên sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, thể lực, đồng thời nghiên cứu sâu hơn về văn hóa Việt Nam và xây dựng dự án cộng đồng sẽ mang đến Miss Earth. Đại diện ban tổ chức cho biết dự án này sẽ được công bố trong thời gian tới.
Thu Uyên nói không đặt nặng áp lực về thành tích, thay vào đó cô mong muốn để lại hình ảnh một đại diện nghiêm túc, có trách nhiệm và nỗ lực hết mình. "Tôi tin thành công không chỉ được đo bằng kết quả cuối cùng mà còn bằng những giá trị mình tạo ra trong suốt hành trình", mỹ nhân quê Hải Phòng cho biết.
Hoa hậu Trái đất là cuộc thi sắc đẹp thành lập năm 2001, tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Năm nay, đấu trường nhan sắc này dự kiến diễn ra ở Philippines vào tháng 11.2026.
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