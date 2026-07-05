Sắc vóc 'hoa khôi công nghệ' quê Hải Phòng thi Miss Earth 2026

Đơn vị nắm bản quyền tại Việt Nam công bố Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ tham gia tranh tài tại cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2026. Tại sự kiện hôm 4.7, người đẹp nhận dải băng từ Á hậu Trịnh Mỹ Anh và nhận vương miện từ đương kim Natálie Puškinová. Lập tức, thông tin về cô gái này được nhiều khán giả quan tâm.

Mục tiêu của Phạm Hoàng Thu Uyên ở Hoa hậu Trái đất

Phạm Hoàng Thu Uyên năm nay 28 tuổi, quê Hải Phòng. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo ba vòng 84-61-94 cm. Thu Uyên hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Trước đó, mỹ nhân đến từ Hải Phòng từng được biết đến với danh xưng “hoa khôi công nghệ” ẢNH: NVCC

Phạm Hoàng Thu Uyên nhiều năm đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, nhận học bổng bậc cử nhân và các học bổng tại trường đại học ở Pháp, Mỹ và Hàn Quốc. Cô từng là đại biểu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2021. Trong lĩnh vực sắc đẹp, người đẹp từng ghi tên mình vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu Á hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 ẢNH: NVCC

Phạm Hoàng Thu Uyên theo đuổi hình ảnh phụ nữ trẻ năng động, quan tâm đến giáo dục, công nghệ và các hoạt động cộng đồng. Theo cô, việc tham gia một đấu trường sắc đẹp quốc tế không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân mà còn là dịp để giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới ẢNH: NVCC

"Tôi nghĩ áp lực lớn nhất không phải là thành tích mà là trách nhiệm khi đại diện Việt Nam. Mỗi lời nói, hành động hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc và cố gắng hết khả năng", Phạm Hoàng Thu Uyên chia sẻ ẢNH: NVCC

Người đẹp cho biết muốn quảng bá đến Miss Earth hình ảnh một Việt Nam vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa năng động, hội nhập và không ngừng đổi mới. Theo cô, bên cạnh thiên nhiên và con người thân thiện, Việt Nam còn có nhiều người trẻ đang đóng góp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững ẢNH: NVCC

Thu Uyên cũng cho rằng khái niệm bảo vệ môi trường ngày nay không chỉ dừng ở việc trồng cây hay giảm rác thải, mà còn gắn với các giải pháp công nghệ, năng lượng sạch, giao thông xanh và những mô hình phát triển bền vững. "Tôi hy vọng thông qua hành trình của mình, khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy một Việt Nam hiện đại, giàu khát vọng và luôn hướng đến tương lai xanh", cô nói ẢNH: NVCC

Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, Thu Uyên sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, thể lực, đồng thời nghiên cứu sâu hơn về văn hóa Việt Nam và xây dựng dự án cộng đồng sẽ mang đến Miss Earth. Đại diện ban tổ chức cho biết dự án này sẽ được công bố trong thời gian tới.

Thu Uyên nói không đặt nặng áp lực về thành tích, thay vào đó cô mong muốn để lại hình ảnh một đại diện nghiêm túc, có trách nhiệm và nỗ lực hết mình. "Tôi tin thành công không chỉ được đo bằng kết quả cuối cùng mà còn bằng những giá trị mình tạo ra trong suốt hành trình", mỹ nhân quê Hải Phòng cho biết.

Hoa hậu Trái đất là cuộc thi sắc đẹp thành lập năm 2001, tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Năm nay, đấu trường nhan sắc này dự kiến diễn ra ở Philippines vào tháng 11.2026.