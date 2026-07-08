Sai lầm khiến ổ SSD chạy chậm hơn cả HDD đời cũ

Ổ cứng SSD sở hữu tốc độ vượt trội hơn nhiều so với ổ HDD truyền thống, nhưng hiệu suất của nó hoàn toàn có thể bị 'bóp nghẹt' do những thói quen vô tình từ người dùng. Nhiều lỗi trong số này phổ biến và hoàn toàn 'vô hình' khiến bạn không thể nhận ra cho đến khi đào sâu tìm hiểu. Những sai lầm lặp đi lặp lại này là nguyên nhân cốt lõi khiến máy tính của nhiều người bỗng rơi vào tình trạng chậm chạp đến mức khó hiểu.

Nguyên nhân khiến ổ SSD có tốc độ chậm hơn cả ổ HDD

Một trong những sai lầm điển hình là việc người dùng lắp một chiếc ổ NVMe tốc độ cao vào hộp đựng di động giá rẻ hoặc dùng sai sợi cáp USB-C vốn chỉ hỗ trợ truyền dữ liệu chuẩn USB 2.0. Sai lầm này vô tình bóp nghẹt băng thông của ổ đĩa từ mức vài gigabyte xuống còn vỏn vẹn 40 MB/giây, biến nó thành một thiết bị di động chạy chậm hơn hẳn một chiếc HDD cơ học. Ngoài ra, việc cắm nhầm khe M.2 phụ chạy qua chipset thay vì khe chính nối thẳng tới CPU cũng khiến SSD phải chia sẻ đường truyền với các thiết bị khác và làm sụt giảm đáng kể hiệu năng.

Ổ SSD dù hiện đại nhưng gặp sai lầm từ người dùng vẫn chạy chậm chạp ẢNH: PHONG ĐỖ

Việc nhồi nhét dữ liệu đến mức lấp đầy 100% dung lượng tuy không làm hỏng ổ cứng ngay lập tức nhưng chắc chắn sẽ khiến hiệu suất của SSD trở nên trì trệ. Khi không còn khoảng trống, bộ nhớ đệm SLC động bị co lại và bộ điều khiển sẽ thiếu đi các khối trống cần thiết để thực hiện các tác vụ dọn rác hệ thống. Đó là lý do vì sao các nhà sản xuất luôn khuyến nghị người dùng nên chủ động giữ lại ít nhất từ 10 đến 20% dung lượng trống để ổ đĩa có không gian hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, việc để ổ đĩa rơi vào tình trạng quá nhiệt dưới mọi hình thức như đặt ở vị trí khuất dưới card đồ họa hoặc quên bóc màng nilon bảo vệ trên miếng đệm tản nhiệt cũng là nguyên nhân gây giảm hiệu năng nghiêm trọng. Sai lầm này thường kết hợp với việc người dùng chọn mua các dòng ổ QLC hay SATA giá rẻ không có bộ nhớ đệm DRAM, dẫn đến việc tốc độ truyền tải thực tế bị tụt dốc thảm hại ngay khi bộ nhớ đệm pSLC bị lấp đầy giữa chừng.

Tuy nhiên hầu hết sự cố kể trên đều không đồng nghĩa với việc ổ cứng bị hỏng và bạn hoàn toàn có thể tự khắc phục chúng.