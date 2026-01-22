Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sai lầm phổ biến khiến tiền điện tăng cao

Kiến Văn
22/01/2026 07:16 GMT+7

Việc sử dụng năng lượng trong gia đình đòi hỏi sự cân bằng hợp lý, đặc biệt trong những ngôi nhà có nhiều thiết bị điện hoạt động.

Khi di chuyển từ phòng này sang phòng khác hoặc dọn dẹp, việc bật/tắt từng thiết bị điện trở nên không thực tế. Mọi người có thể nghĩ rằng, việc để đèn sáng trong phòng khi bản thân sắp quay lại có thể chỉ làm tăng một khoản nhỏ trong hóa đơn tiền điện hằng tháng, nhưng những thói quen nhỏ này có thể tích lũy lại và gây lãng phí.

Sai lầm phổ biến khiến nhiều gia đình tốn tiền điện hằng tháng - Ảnh 1.

Rút phích cắm bộ sạc khi không sử dụng là một thói quen tốt

ẢNH: Titan Electrical

Đặc biệt, mọi người thường không để ý đến việc sạc các thiết bị như smartphone, tablet hay laptop. Cụ thể, nhiều người có thói quen cắm sạc các thiết bị này trước khi đi làm hoặc đi ngủ mà không biết rằng nó có thể gây lãng phí điện năng. Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF), việc sạc smartphone quá lâu, chẳng hạn như để sạc qua đêm, không chỉ gây hao mòn pin mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do nhiệt phát sinh.

Mặc dù bộ sạc điện thoại tiêu thụ ít điện năng hơn so với các thiết bị lớn như máy sấy quần áo, nhưng việc để sạc khi pin đã đầy vẫn có thể gây lãng phí. Theo dịch vụ so sánh giá U Switch, máy sấy quần áo tiêu thụ khoảng 1,64 USD chi phí năng lượng mỗi giờ, trong khi bộ sạc chỉ tiêu thụ khoảng 0,0134 USD tương ứng, nhưng việc để bộ sạc cắm vào ổ điện ngay cả khi không sử dụng cũng có thể dẫn đến việc tiêu thụ điện không cần thiết.

Ngay cả khi các thiết bị hiện đại thường có tính năng tự động ngắt sạc khi pin đầy, điều đó không có nghĩa người dùng có thể hoàn toàn yên tâm. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada cho biết, điện năng tiêu thụ ngầm có thể chiếm tới 10% hóa đơn tiền điện của một hộ gia đình. Do đó, việc rút phích cắm bộ sạc khi không sử dụng là một thói quen tốt không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo an toàn cho gia đình.

Trong một hộ gia đình có nhiều thiết bị điện tử, việc chú ý rút phích cắm có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Hơn nữa, đây cũng là công việc giúp giảm nguy cơ quá tải ổ cắm điện, từ đó bảo vệ an toàn cho các thiết bị và người sử dụng.

Ba thói quen sạc pin smartphone nên thay đổi ngay lập tức

Nếu là người sử dụng smartphone hằng ngày, việc tìm cách để kéo dài thời gian sử dụng của pin là điều luôn được nhiều người nghĩ đến.

Khám phá thêm chủ đề

gia đình thói quen bộ sạc Tiết kiệm điện lãng phí năng lượng
Bình luận (0)

