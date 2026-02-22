Sai phạm Tổng công ty Tín Nghĩa: Kháng nghị tăng án và bồi thường 125 tỉ đồng

Viện phúc thẩm 3 Viện KSND tối cao vừa có quyết định kháng nghị phúc thẩm, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Quách Văn Đức (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa); áp dụng tình tiết "phạm tội từ 2 lần trở lên" đối với 3 bị cáo Quách Văn Đức, Đỗ Ngọc Mai (cựu Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai), Huỳnh Văn Huệ (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai).

Đồng thời, buộc 3 bị cáo trên liên đới bồi thường thiệt hại hơn 125,3 tỉ đồng cho Tỉnh ủy Đồng Nai, thay vì buộc Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa phải bồi thường như án sơ thẩm tuyên.

Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa

Gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng trong cổ phần hóa

Theo nội dung vụ án, trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai), các bị cáo Quách Văn Đức, Đỗ Ngọc Mai, Huỳnh Văn Huệ có nhiều hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Cụ thể, các bị cáo đã không thực hiện đúng quy trình khi xác định giá trị doanh nghiệp. Thay vì xin ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai về giá đất cụ thể đối với hơn 49.000 m² đất, các bị cáo đã sử dụng kết quả định giá từ đơn vị tư vấn không đúng quy định, gây thất thoát hơn 45 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, 4 tài sản gồm Trạm dừng Tân Phú, Trạm dừng Xuân Lộc, Xí nghiệp xây dựng và Nhà máy gạch cũng bị các bị cáo kiến nghị tính theo giá trị sổ sách thay vì giá trị thực tế sau khi định giá lại, làm thất thoát thêm gần 82 tỉ đồng. Chưa dừng lại ở đó, việc bán thêm 7,79 triệu cổ phần cho người lao động trái quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP cũng gây thiệt hại hơn 8,7 tỉ đồng.

Tổng cộng, hành vi của nhóm cựu lãnh đạo trên gây thiệt hại cho nhà nước (trực tiếp là Tỉnh ủy Đồng Nai) hơn 135,9 tỉ đồng.

Mức án chủ mưu thấp hơn đồng phạm!?

Trong bản án sơ thẩm ngày 20.1.2026, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Mai 7 năm tù, Quách Văn Đức 6 năm tù và Huỳnh Văn Huệ 3 năm tù cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Về trách nhiệm dân sự, tòa xác định các bị cáo gây thiệt hại cho Tỉnh ủy Đồng Nai hơn 135,9 tỉ đồng. Sau cổ phần hóa, Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa bán một số tài sản tại Xí nghiệp xây dựng, nộp hơn 1,8 tỉ đồng. Đồng thời, đã thu hồi lại số tiền bán cổ phần trái quy định nên thiệt hại còn lại hơn 125,3 tỉ đồng. Thiệt hại này, tòa sơ thẩm buộc Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa có trách nhiệm hoàn trả cho Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tuy nhiên, Viện phúc thẩm 3 Viện KSND tối cao cho rằng mức án đối với ông Quách Văn Đức là quá nhẹ và chưa đánh giá đúng vai trò, tính chất mức độ phạm tội.

Kháng nghị nêu rõ, bị cáo Quách Văn Đức là người khởi xướng, chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện các hành vi vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, bị cáo Đức còn có nhân thân xấu, từng bị xử phạt 17 năm tù trong một vụ án khác cũng liên quan đến sai phạm tại Tổng công ty Tín Nghĩa (phán quyết của TAND cấp cao tại TP.HCM vào tháng 6.2025).

Hơn nữa, bị cáo Đức 3 lần thực hiện hành vi phạm tội; 2 bị cáo còn lại cùng 2 lần thực hiện hành vi phạm tội, vì vậy cần áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội từ 2 lần trở lên" đối với các bị cáo và tăng hình phạt tù đối với riêng bị cáo Quách Văn Đức.

Kháng nghị tịch thu hơn 125 tỉ đồng sung quỹ nhà nước Về trách nhiệm dân sự, Viện phúc thẩm 3 cũng kháng nghị buộc 3 bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho bị hại Tỉnh ủy Đồng Nai hơn 125,3 tỉ đồng. Theo kháng nghị, các bị cáo gây thiệt hại tài sản nhà nước được giao cho Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý, sử dụng. Do đó, các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho bị hại, theo khoản 1 điều 62 bộ luật Tố tụng hình sự; điều 46, 48 bộ luật Hình sự. Đồng thời, Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa có trách nhiệm nộp lại hơn 125,3 tỉ đồng để sung quỹ nhà nước. Về nội dung này, theo Viện phúc thẩm 3, Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa là đơn vị đang thụ hưởng do hành vi trái pháp luật của các bị cáo gây ra. Đây là vật chứng vụ án, nên cần thiết phải tịch thu sung quỹ nhà nước, theo điều 47 bộ luật Hình sự.



