Sai phạm trong thi cử: Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường trách nhiệm quản trị rủi ro

Theo ông Thưởng, trách nhiệm chính để xảy ra gian lận thi là của địa phương. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cũng tiếp thu ý kiến của dư luận và các chuyên gia để tăng cường trách nhiệm của mình. Nhìn nhận "sai phạm nghiêm trọng xảy ra là điều vô cùng đáng tiếc và đau xót", ông Thưởng dẫn kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, khẳng định: UBND tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc để mất an toàn kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành giáo dục.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay tiếp thu ý kiến của dư luận và các chuyên gia để tăng cường công tác quản trị kỳ thi và quản trị rủi ro tốt hơn nữa ảnh: Tuấn Minh

"Về phía trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, chúng tôi nghiêm túc tiếp thu ý kiến của dư luận và các chuyên gia để tăng cường công tác quản trị kỳ thi và quản trị rủi ro tốt hơn nữa, chứ không chỉ đơn thuần là ban hành thêm quy chế", ông Thưởng nói.

Trước câu hỏi của báo chí về giải pháp công nghệ giám sát phòng thi trong tương lai, ông Thưởng cho biết Bộ GD-ĐT đã phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để gian lận thi. Hiện nay, cơ quan an ninh đã khuyến khích các địa phương sử dụng máy quét an ninh cầm tay tại các điểm thi để kiểm soát thiết bị di động.

Về phương án lắp camera giám sát trực tiếp trong phòng thi cho các năm tới, ông Thưởng cho biết đây là giải pháp khó và tiềm ẩn rủi ro lớn. Toàn quốc có tới hơn 2.500 điểm thi và hơn 54.000 phòng thi, nếu chỉ cần một phòng thi gặp sự cố đường truyền mạng hoặc không ngắt kết nối an toàn thì hậu quả pháp lý cực kỳ rắc rối.

Vì thế yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định. Cán bộ coi thi phải được tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm công vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng để nói không với tiêu cực và sự can thiệp từ bên ngoài. "Tổ chức kỳ thi là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị từ T.Ư đến địa phương theo đúng phân cấp rõ ràng", ông Thưởng nói.