Saint Petersburg bị tấn công ngay ngày khai mạc diễn đàn kinh tế

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sáng 3.6 thông báo lực lượng Ukraine đã phóng máy bay không người lái (UAV) tầm xa, đánh trúng cảng dầu mỏ tại thành phố Saint Petersburg ở vùng Leningrad của Nga, theo AP.

Cột khói đen bốc lên từ bến cảng của Saint Petersburg (Nga) ngày 3.6 ẢNH: AP

Các UAV bay hơn 1.000 km đến mục tiêu và gây cháy sau khi rơi xuống. Cột khói đen lớn bốc lên từ bến cảng sau vụ tấn công. Ông Zelensky còn nói đã tấn công một cơ sở quân sự gần thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng phòng không đã ngăn chặn 354 UAV của Ukraine tại 16 tỉnh và biển Azov. Các UAV tấn công cơ sở hạ tầng tại quận Kronstadt, Kirovsky và Krasnoselsky của Saint Petersburg, gây thiệt hại và khiến nhiều người bị thương, theo TASS.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Saint Petersburg sáng 3.6 ẢNH: REUTERS

Saint Petersburg là thành phố liên bang, nằm ở phía tây của tỉnh Leningrad. Tỉnh trưởng Leningrad Alexander Drozdenko thông báo có 59 UAV bị phá hủy tại tỉnh này. Đợt tấn công làm 2 nhân viên khẩn cấp và 2 người bị thương tại vùng Smolensk.

Vụ tấn công diễn ra ngay trong ngày Saint Petersburg tổ chức Diễn đàn Kinh tế quốc tế SPIEF, sự kiện lớn được ví như "Davos của Nga". Sân bay thành phố đã tạm thời dừng các chuyến bay do vụ tấn công. Dịch vụ internet di động cũng bị cắt.

Saint Petersburg là quê nhà của Tổng thống Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo dự kiến phát biểu tại SPIEF trong ngày 5.6. Theo đài RT, có khoảng 20.000 doanh nhân, chính trị gia và gương mặt công chúng từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự sự kiện năm nay.

Cũng trong rạng sáng 3.6, Nga phóng 198 UAV tầm xa vào Ukraine, trong đó 189 chiếc bị lực lượng phòng không ngăn chặn, theo Không quân Ukraine.

Cảnh sát Nga đứng cạnh áp phích quảng cáo Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg ẢNH: REUTERS

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi Nga tiến hành đợt oanh tạc lớn bằng tên lửa và UAV sang Ukraine, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 138 người bị thương. Nga và Ukraine lâu nay tuyên bố không nhắm mục tiêu vào dân thường.