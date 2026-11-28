Cơ hội sắm tết sớm

Ngày Black Friday 27.11, nhiều hệ thống bán lẻ tại TP.HCM đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng. Tại các trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang, siêu thị điện máy, những bảng quảng cáo giảm giá, mua 1 tặng 1, ưu đãi theo khung giờ hay giảm thêm khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng xuất hiện dày đặc. Từ quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm đến đồ điện tử, thiết bị gia dụng, nhiều nhóm hàng được đưa vào chương trình khuyến mãi với mức giảm lên đến hàng chục phần trăm. Các thương hiệu cũng tận dụng dịp này để triển khai những chương trình xả hàng cuối mùa, giới thiệu bộ sưu tập mới và kích cầu tiêu dùng trước mùa lễ hội với mức giảm giá phổ biến từ 20 - 70%.

Ghi nhận tại trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza (TP.HCM), không khí khuyến mãi dịp Black Friday đã hiện diện tại nhiều cửa hàng thời trang và đồ gia dụng. Các bảng thông báo giảm giá được đặt ngay trước cửa hàng hoặc khu vực trưng bày sản phẩm nhằm thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Các doanh nghiệp bắt đầu mùa khuyến mãi lớn nhất trong năm để kích cầu tiêu dùng ẢNH: QUANG THUẦN

Trong khi đó, tại khu vực kinh doanh đồ gia dụng và chăn ga gối nệm của thương hiệu Akemi, chương trình giảm giá được quảng bá với mức ưu đãi lên đến 70%. Nhiều sản phẩm chăn, ga, gối được đưa ra khu vực trưng bày bên ngoài để khách hàng dễ dàng quan sát và lựa chọn. Mức giảm sâu cũng được thể hiện nổi bật trên các bảng quảng cáo đặt ngay cạnh sản phẩm.

Không khí mua sắm không chỉ diễn ra tại các cửa hàng truyền thống mà còn lan rộng trên các nền tảng trực tuyến. Shopee, TikTok Shop, Lazada cùng nhiều nhà bán hàng liên tục tung mã giảm giá, miễn phí vận chuyển, flash sale và các phiên livestream giới thiệu sản phẩm. Người tiêu dùng có thể dễ dàng so sánh giá giữa nhiều nhà bán hàng, lựa chọn sản phẩm và đặt hàng ngay trên điện thoại.

Một điểm đáng chú ý là mùa giảm giá năm nay không còn bó hẹp trong một ngày Black Friday. Nhiều doanh nghiệp đã triển khai chương trình từ trước đó, kéo dài qua cuối tháng 11, tháng 12 và nối tiếp bằng các đợt khuyến mãi dịp Giáng sinh, năm mới và Tết Nguyên đán. Do đó, thay vì chờ đến tháng chạp mới bắt đầu chuẩn bị, các gia đình có thể tranh thủ những đợt giảm giá cuối tháng 11 để mua quần áo, giày dép, đồ gia dụng, thiết bị điện tử và các vật dụng cần thiết cho dịp tết.

Đây là cơ hội để người tiêu dùng sắm tết sớm ẢNH: QUANG THUẦN

Sức nóng của Black Friday diễn ra trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử (TMĐT) VN tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo của Metric, trong quý 3/2026, tổng doanh số trên 4 sàn TMĐT Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 150.400 tỉ đồng, tăng 45,16% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1.089,1 triệu sản phẩm, tăng 10,13%. Những con số này phản ánh sự thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Hoạt động livestream, video giới thiệu sản phẩm và nội dung bán hàng trực tiếp ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quyết định mua hàng. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm thông qua từ khóa mà còn tiếp cận hàng hóa qua các nội dung đánh giá, tư vấn và giới thiệu trực tuyến.

TP.HCM triển khai 90.000 chương trình khuyến mãi, kích cầu

Không chỉ hưởng ứng Black Friday, TP.HCM còn triển khai một mùa kích cầu tiêu dùng với quy mô lớn nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trong những tháng cuối năm. Theo thông tin từ Sở Công thương TP, trong quý 4/2026, các doanh nghiệp dự kiến triển khai khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà và 61 chương trình khuyến mãi.

Chương trình khuyến mãi được thông báo đến tận tin nhắn cho người tiêu dùng ẢNH: QUANG THUẦN

Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027 mang chủ đề "Shopping Season in Vibrant HCMC" được triển khai từ 1.11.2026 đến trước Tết Nguyên đán 2027 với khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các hoạt động sự kiện, hội chợ, triển lãm, livestream và chương trình khuyến mãi. Đáng chú ý, chương trình không chỉ tập trung giảm giá tại các cửa hàng mà còn kết nối mua sắm với du lịch, giải trí, TMĐT và thanh toán số.

Sở Công thương ước tính, doanh thu quý 4/2026 tại 12 hệ thống bán lẻ và 2 sàn TMĐT lớn trên địa bàn TP.HCM có thể đạt khoảng 97.115 tỉ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 12 được dự báo có doanh thu khoảng 36.208 tỉ đồng, cao nhất trong quý. Trong đó, TMĐT đóng góp khoảng 81,6% phần doanh thu tăng thêm. Giá trị hàng hóa giao từ TP.HCM qua Shopee và TikTok Shop ước đạt 67.765 tỉ đồng trong quý 4 và tăng 47,8% so với cùng kỳ.

Trả lời PV Thanh Niên, bà Đinh Nho, CEO, đại diện Metric, cho rằng dòng chi tiêu đang tiếp tục dịch chuyển mạnh từ kênh truyền thống sang kênh trực tuyến. Tuy nhiên, áp lực chi phí sinh hoạt là có thật với thống kê CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52%, riêng quý 3 tăng 4,80%. Điều thú vị là áp lực này không khiến người tiêu dùng mua rẻ hơn, mà khiến họ mua chọn lọc hơn, tập trung vào chính hãng.

TP.HCM tổ chức hàng chục ngàn chương trình khuyến mãi kéo dài từ đây đến cuối năm ẢNH: QUANG THUẦN

"Metric dự báo doanh số quý 4/2026 đạt khoảng 165.500 tỉ đồng, tăng 10,05% so với quý 3, với sản lượng khoảng 1.102,3 triệu sản phẩm, tăng 1,22%. Với xu hướng hiện nay, người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm chính hãng, thông tin minh bạch và dịch vụ hậu mãi tốt. Do đó, doanh nghiệp và các nhà bán hàng không nên chỉ chạy theo cuộc đua giảm giá sâu mà cần chuẩn bị nguồn hàng, dòng tiền và chiến lược tiếp thị dựa trên dữ liệu nhu cầu thực tế", bà Đinh Nho nhận định.

Với chuỗi chương trình ưu đãi kéo dài từ tháng 11 đến sát tết, người tiêu dùng có thể chủ động hơn trong việc phân bổ ngân sách mua sắm. Nhóm hàng thời trang có thể ưu tiên lựa chọn trong các đợt giảm giá Black Friday. Đây cũng là thời điểm phù hợp để mua sắm mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, vali, đồ dùng gia đình và một số thiết bị điện tử có giá trị cao. Bước sang tháng 12, nhu cầu mua sắm dự kiến tiếp tục chuyển sang các nhóm hàng phục vụ Giáng sinh, quà tặng, trang trí nhà cửa, bánh kẹo, trà, cà phê và các sản phẩm chuẩn bị cho dịp tết. Việc chia nhỏ kế hoạch mua sắm theo từng tháng giúp các gia đình tránh phải chi tiêu quá nhiều trong một thời điểm. Đặc biệt, những sản phẩm có giá trị lớn như tủ lạnh, máy giặt, ti vi, máy lọc không khí hay đồ nội thất có thể được cân nhắc mua trong các đợt khuyến mãi nếu mức giá và chính sách bảo hành thực sự có lợi. Đối với các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống và hàng tiêu dùng có hạn sử dụng, người mua cũng cần cân nhắc thời gian sử dụng, điều kiện bảo quản và nhu cầu thực tế, tránh mua quá sớm hoặc tích trữ vượt mức cần thiết.