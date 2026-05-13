Samsung sắp chấm dứt nỗi ám ảnh 'spam' quảng cáo cho điện thoại Galaxy

Phong Đỗ
13/05/2026 16:13 GMT+7

Tại sao điện thoại Samsung Galaxy của bạn bỗng dưng yên tĩnh lạ thường? Đây chính là lý do.

Theo GSMArena, nỗi ám ảnh về việc thanh thông báo tràn ngập các tin nhắn quảng cáo từ các ứng dụng rác sắp trở thành quá khứ. Trong phiên bản cập nhật 13.8.80.7 của ứng dụng Device Care, Samsung đã giới thiệu một tính năng đột phá cho người dùng Galaxy là tự động phát hiện hành vi spam.

Thay vì chỉ thông báo cho người dùng, hệ thống này sẽ trực tiếp 'trừng phạt' các ứng dụng vi phạm bằng cách đưa chúng vào trạng thái ngủ sâu (Deep Sleep). Khi ở trạng thái này, ứng dụng sẽ bị đóng băng hoàn toàn các hoạt động chạy nền, từ đó triệt tiêu khả năng gửi thông báo quảng cáo cho đến khi người dùng chủ động mở lại chúng.

Tính năng chặn quảng cáo thông minh trên ứng dụng Device Care

Hệ thống bảo vệ mới của Samsung hoạt động qua hai lớp bộ lọc:

  • Lớp cơ bản: Sử dụng danh sách các ứng dụng đã được Samsung định danh là chuyên gửi quảng cáo thường xuyên.
  • Lớp thông minh: Liên tục phân tích nội dung và tần suất của các thông báo để xác định đâu là thông tin hữu ích, đâu là quảng cáo rác.

Mặc dù Samsung lưu ý rằng việc xác định này có thể không chính xác 100%, nhưng đây rõ ràng là một bước tiến lớn trong việc cá nhân hóa và làm sạch không gian sử dụng của người dùng.

Độc quyền trên One UI 8.5

Hiện tại, tính năng 'diệt quảng cáo' này mới chỉ ghi nhận xuất hiện trên phiên bản One UI 8.5. Điều này cho thấy Samsung đang nỗ lực tối ưu hóa phần mềm trên các dòng máy đời mới để mang lại trải nghiệm cao cấp và tinh tế hơn.

Thay vì phải ngồi xóa từng ứng dụng hoặc tắt thông báo thủ công cho từng ứng dụng, người dùng Galaxy giờ đây có thể yên tâm khi Device Care đã tự động dọn dẹp thanh thông báo. Quá trình triển khai đang được thực hiện dần và dự kiến sẽ sớm cập bến mọi thiết bị hỗ trợ trong vài tuần tới.

Thay đổi khó hiểu trên One UI 8.5 gây tranh cãi

Một thay đổi nhỏ trên One UI 8.5 vừa khiến cộng đồng người dùng Galaxy tranh cãi khi thông tin dung lượng lưu trữ trống không còn hiển thị trực tiếp.

