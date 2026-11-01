Thú đam mê săn mây

Người ta dùng từ "săn" vì không phải lúc nào mây cũng có sẵn. Nếm trải cảm giác may mắn vì được gặp ngày mây đẹp là động lực để những người đam mê săn mây khoác ba lô lên đường. Biển mây tồn tại ngắn ngủi, mặt trời lên cao là mây tan. Gió mạnh, mây cũng không tụ được. May rủi là vấn đề thường xuyên của việc săn mây.

Muốn săn được mây, phải thức dậy rất sớm. Khi mọi người còn đang ngon giấc, người săn mây đã lên đường. Nếm trải cảm giác "vượt lên chính mình", "đi trước mọi người" cũng là một niềm vui, niềm hạnh phúc.

Nhiều người chọn phương án cắm trại qua đêm nếu điểm săn mây quá cao. Ngủ lều trên đỉnh núi, nghe tiếng côn trùng, tiếng gió - đối với nhiều người là "nghiện". Trước khi mặt trời lên, trở dậy, nấu nước pha cà phê, pha trà nhâm nhi chờ mây về là những trải nghiệm thú vị không phải ai cũng có cơ hội nếm trải.

Nhiếp ảnh gia đang săn mây ở Nha Trang ẢNH: CDT

Đường lên núi để săn mây thường khó đi vì độ dốc, độ uốn lượn. Vì thế, đi săn mây cũng là cơ hội tập luyện sức khỏe, thử thách sự dẻo dai, nghị lực của con người. Với những người thích mạo hiểm, thích cảm giác mạnh, đây cũng là một bộ môn có thể thỏa mãn niềm đam mê.

Từ đỉnh núi, có thể phóng tầm mắt bao quát một không gian rộng lớn với biển mây trập trùng, chuyển động miên man. Khó có thể diễn tả cho hết sự mãn nhãn trước một bức tranh thủy mặc hùng vĩ hoặc như cảnh tiên giới kỳ ảo. Lúc đó, tâm trạng con người thường rung động mãnh liệt, hân hoan thư thái, lâng lâng như vừa được "chữa lành".

Những tấm ảnh nghệ thuật mà người săn mây cống hiến cho cuộc đời bao giờ cũng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi, huyền ảo, không lặp lại. Vẻ đẹp ấy lôi cuốn người ta lên đường để có thể tận mắt chứng kiến, tận hưởng món quà tạo hóa ban tặng. Đó còn là niềm thôi thúc của hạnh phúc sáng tạo.

Độc đáo săn mây phiêu bồng ở Nha Trang

Lâu nay, nói đến săn mây, người ta thường nghĩ đến các địa danh như Tà Xùa, Sa Pa, Cầu Đất (Đà Lạt), Tà Đùng… Gần đây, nhờ các bạn trẻ thích khám phá, Nha Trang đã góp một địa chỉ săn mây uy tín.

Những dãy núi bao bọc Nha Trang đều là địa chỉ lý tưởng để săn mây, nhưng đẹp nhất vẫn thuộc những dãy núi phía tây, tây bắc Nha Trang như núi Cô Tiên (phường Vĩnh Hòa, nay thuộc phường Bắc Nha Trang), Hòn Én (xã Vĩnh Phương, nay thuộc phường Tây Nha Trang)…

Một số nơi ở Nha Trang như Trại Sim, chùa Suối Ngổ, người săn mây có thể cắm trại, ngủ lại qua đêm để sáng hôm sau thức dậy sớm ngắm mây trời. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện ở lại đêm, bạn có thể chọn phương án thức dậy sớm và chạy xe lên núi chọn một địa điểm thích hợp để tận hưởng vẻ đẹp của mây trong vài tiếng đồng hồ.

Biển mây ở Nha Trang ẢNH: GIN PATIN

Chúng tôi đã chọn một địa điểm trên dãy núi Hòn Én cao khoảng 400 m, cách trung tâm Nha Trang khoảng 15 km. Đường lên núi không rộng, nhiều đoạn được đổ bê tông nhưng dốc khá cao, đứng, ngoặt qua ngoặt lại như thử thách những tay lái dẫu rất giàu kinh nghiệm và quen thuộc đường đi. Dọc hai bên đường, những rẫy chuối, xoài sây trái xanh tươi, mát mẻ. Sáng sớm, trên đường lên, hoàn toàn vắng bóng người nhưng khi xuống núi, người dân đã lên chăm sóc rẫy, cảnh đầy sức sống và bình yên.

Mùa săn mây ở Nha Trang có hai thời điểm: mùa xuân, sau Tết Nguyên đán và mùa thu, nhất là giai đoạn cuối thu, tiết trời mát trong, đặc biệt là sau những cơn mưa nhỏ về chiều hoặc đêm, sáng hôm sau mây sẽ về rất dày và đẹp. Cảnh quan ngắm mây ở Nha Trang là hệ sinh thái phong phú, gồm đủ biển, sông, hồ, núi, chùa, khu dân cư…

Đứng từ Hòn Én, chứng kiến mây bay về che phủ Hòn Dung, mây dâng lên bao quanh dãy núi Cô Tiên, chỉ còn những đỉnh núi cao xanh thẫm vươn lên trên nền trời. Nhìn về hướng phố thị, dòng sông Cái mơ màng trong sương mây, uốn mình ôm trọn chân núi Hòn Thơm rồi dịu dàng vươn về phía biển.

Xa hơn nữa, thành phố chìm nhẹ trong màn mây như một màn voan trắng khổng lồ nâng giấc ngủ ngon. Khi mặt trời lên cao, không chỉ mặt biển xa xa lấp lánh ánh vàng mà những luồng rây nắng cũng làm cho mây trắng sáng rực lên óng ánh.

Mây và biển Nha Trang ẢNH: GIN PATIN

Nhiếp ảnh gia Gin Patin, người thường xuyên săn mây ở nhiều nơi, nhận xét: "Một 'diện' nhưng sở hữu nhiều 'điểm' đẹp độc đáo là nét riêng của không gian săn mây Nha Trang. Thật hiếm có nơi nào săn mây vừa có núi lại vừa có view biển, lại có cả sông, hồ… như ở Nha Trang. Phố biển mơ màng trong màn mây thực mà như ảo, khá gần mà lại như rất xa. Đó là lý do hầu như hôm nào dự báo có mây, tôi và những người bạn chung sở thích đều lên núi. Thiên nhiên sẽ ban tặng cho những ai kiên trì đi tìm cái đẹp, mỗi ngày một sắc màu".

Quả thật, một lần đi săn mây là thêm một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của phố biển Nha Trang từ xa, ở tầm nhìn cao và bằng đôi mắt "mới". Mỗi ban mai, mây trời lại góp phần tô vẽ cho phố biển một diện mạo lung linh, một vẻ đẹp độc đáo không bao giờ lặp lại…