Làng hoa hơn 70 năm tuổi ở miền Tây tìm hướng đi mới

Tổ chức lại sản xuất, nâng chất lượng hoa

Hình thành khoảng năm 1954, làng hoa Mỹ Phong (phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) từng phát triển mạnh với khoảng 300 hộ trồng hoa, cung ứng hơn 1,2 triệu giỏ hoa phục vụ thị trường tết giai đoạn 2014 - 2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, làng hoa còn 161 hộ với tổng diện tích canh tác hơn 26 ha.

Làng hoa Mỹ Phong đã có hơn 70 năm tuổi ẢNH: THANH QUÂN

Trong số này, 70 hộ canh tác trên đất sở hữu, 71 hộ sản xuất trên đất thuê và 20 hộ kết hợp cả hai hình thức. Các loại hoa chủ lực gồm cúc Hà Lan, cúc vàng hòe, cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, vạn thọ, cát tường, sống đời, mào gà; ngoài ra còn có mai vàng, hướng dương và bông giấy.

Số hộ trồng hoa giảm đặt ra yêu cầu tổ chức lại sản xuất, nâng hiệu quả canh tác và chủ động đầu ra. Việc lựa chọn chủng loại hoa phù hợp nhu cầu thị trường, tăng cường liên kết giữa các hộ và ứng dụng kỹ thuật là những hướng đi cần thiết để nâng chất lượng, giá trị sản phẩm.

Chiều 26.10, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Mỹ Phong về Đề án xây dựng và phát triển làng hoa Mỹ Phong, ông Phan Văn Thắng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh yêu cầu phát huy lợi thế địa phương, nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Buổi làm việc về Đề án xây dựng và phát triển làng hoa Mỹ Phong vào chiều 26.10 ẢNH: THANH TIẾN

Theo UBND phường Mỹ Phong, đề án đang được triển khai đúng tiến độ và nhận được sự đồng thuận của người trồng hoa. Địa phương đã đầu tư nâng cấp 5 tuyến đường tại vùng sản xuất, nạo vét 10 tuyến kênh phục vụ trữ nước ngọt và tưới tiêu.

Cùng với đầu tư hạ tầng, phường củng cố hoạt động của 3 tổ hợp tác, triển khai các bước thành lập Hợp tác xã Hoa tươi Mỹ Phong. Người dân được chuyển giao kỹ thuật nhân giống vô tính kiểng lá, trồng hoa cắt cành, hoa trồng chùm và hoa cấy mô. Ngoài ra, 100 nông dân đã tham quan làng hoa Sa Đéc, 81 nông dân đến Đà Lạt tìm hiểu các mô hình trồng hoa, cây kiểng ứng dụng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đề nghị địa phương thống kê cụ thể các chủng loại hoa đang sản xuất, đánh giá khả năng cung ứng và tiềm năng mở rộng quy mô. Trên cơ sở đó, lựa chọn những hộ tiêu biểu làm hạt nhân phát triển các loại hoa chủ lực, đồng thời nghiên cứu mô hình trồng hoa trên giàn phù hợp điều kiện thực tế.

Kết nối đầu ra, mở hướng phát triển du lịch

Bên cạnh nâng chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường là yêu cầu quan trọng để cải thiện hiệu quả kinh tế của làng hoa. Khi sản xuất còn phân tán, việc tiếp cận nhà phân phối, tìm kiếm đơn hàng và tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường sẽ khó đạt hiệu quả nếu thiếu đầu mối liên kết.

Các nhà vườn ở Mỹ Phong đang xuống giống vụ hoa Tết ẢNH: THANH QUÂN

UBND phường Mỹ Phong kiến nghị tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi thiết yếu, ưu tiên kết nối vùng trồng hoa, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và bảo đảm nguồn nước sản xuất. Địa phương cũng đề nghị Liên minh Hợp tác xã hỗ trợ tuyên truyền, tập huấn kỹ năng quản lý, vận hành hợp tác xã.

Ông Nguyễn Phước Thiện yêu cầu Sở Công thương phối hợp với địa phương khẩn trương kết nối doanh nghiệp, nhà phân phối với các hộ trồng hoa; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử, tìm kiếm đối tác và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với kết nối thị trường, việc rà soát nhu cầu nước tưới, nhất là tại những khu vực thiếu nước vào mùa khô, cũng cần được chú trọng. Đánh giá đúng hiện trạng thủy lợi sẽ giúp địa phương đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm điều kiện sản xuất và hạn chế rủi ro cho nhà vườn.

Ngoài phát triển sản xuất, Mỹ Phong được định hướng chỉnh trang cảnh quan, tạo điểm nhấn riêng và xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với làng hoa. Nếu được tổ chức phù hợp, hướng đi này có thể mở thêm cơ hội phát triển dịch vụ, quảng bá sản phẩm và tạo nguồn thu bổ sung cho người trồng hoa.

Ông Phan Văn Thắng đề nghị các sở, ngành phối hợp lồng ghép nguồn lực khuyến nông, khuyến công và các chương trình hỗ trợ; đồng thời nghiên cứu cơ chế điều hành đề án theo nguyên tắc "6 rõ", gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.