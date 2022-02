Sân Thiên Trường không hoãn trận mở màn, cả Nam Định và HAGL đều không bị Covid-19

Trước khi ra bắc, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà Nam Định vào ngày 26.2, CLB HAGL đã xét nghiệm Covid-19 ở Trung tâm Hàm Rồng và đều đủ điều kiện y tế để di chuyển.

Theo quy tắc hướng dẫn về công tác tổ chức trận đấu trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 do Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ban hành, 9 giờ sáng trước ngày thi đấu 1 ngày, cầu thủ và quan chức, cán bộ cùng các thành viên khác (nếu có) tham dự trận đấu phải xét nghiệm Covid-19. Chỉ những thành viên có kết quả âm tính mới được tham dự trận đấu.

Sáng 25.2, cả đội HAGL và Nam Định đã xét nghiệm và rất may mắn khi không phát hiện ra các ca F0 nào. Đội khách có 35 người âm tính (gồm 11 thành viên Ban huấn luyện, 25 cầu thủ). Đội chủ nhà có 43 người âm tính (gồm 11 thành viên Ban huấn luyện và 32 cầu thủ).

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đội Nam Định đã bị Covid-19 với hầu hết các thành viên, trừ HLV Nguyễn Văn Sỹ. Khoảng gần 1 tuần trước khi V-League khởi tranh, đội mới đủ người để tập trở lại vì các cầu thủ kịp hồi phục. Để phòng tránh Covid-19, HLV Kiatisak đã phải hủy 1 vài trận giao hữu tại khu vực phía bắc và chỉ tập luyện trong cơ chế bong bóng khép kín hoàn toàn tại Trung tâm Hàm Rồng. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh…cho đến thời điểm này đều đủ sức khỏe để thi đấu trận được chọn làm trận khai mạc mùa giải vào 18 giờ ngày 26.2.





Tương tự, cũng sáng nay, 2 đội Sài Gòn FC và đội Đà Nẵng sau khi xét nghiệm cũng đã cho kết quả âm tính (đội chủ nhà là 46 người, còn đội khách là 37 người), đủ lực lượng chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 26.2 trên sân Thống Nhất.

Ban điều hành giải thở phào nhẹ nhõm vì cách đây 2 ngày, VPF đã phải có văn bản thông báo hoãn trận Hà Nội FC gặp đội Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy sang 1 thời điểm khác, vì đội khách có tới 18/29 cầu thủ bị Covid-19, không đủ 14 cầu thủ đăng ký.

Cũng theo quy tắc hướng dẫn của VPF, đồng loạt các sân cỏ tại Việt Nam khi tổ chức V-League phải đăng ký mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra, vào sân và đảm bảo thực hiện công tác khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Toàn bộ việc xét nghiệm và xác nhận các kết quả liên quan đến Covid-19 của tất cả cầu thủ, quan chức, cán bộ, thành viên tham dự các trận đấu tại giải, phải do cơ quan y tế có đủ thẩm quyền thực hiện theo quy định. Tất cả các tập thể, cá nhân, thành viên tham gia giải đấu, nếu không tuân thủ các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các biện pháp quản lý an toàn của giải đấu hoặc thiếu trung thực, sẽ chịu hình thức xử lý theo các quy định của pháp luật và các quy định kỷ luật liên quan nếu có đồng thời, sẽ phải chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh liên quan đến công tác tổ chức trận đấu do hậu quả gây ra.