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Giáo dục

Sáng nay, Sở GD-ĐT TP.HCM bắt đầu chấm bài khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa

Bích Thanh
Bích Thanh
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, sáng nay, 3.7, Hội đồng khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa họp thống nhất đáp án và chính thức bước vào chấm bài của gần 4.200 thí sinh. Báo Thanh Niên sẽ cập nhật đề và đáp án bài khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa ngay khi sở này công bố.

Sáng nay, 3.7, Hội đồng chấm bài khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa của Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ họp thống nhất đáp án và chính thức bước vào chấm bài của gần 4.200 thí sinh tham dự.

Đồng thời Hội đồng tuyển sinh lớp 6 của 4 trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng), Bình Thọ (P.Thủ Đức), Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú), Nguyễn An Ninh (P.Tam Thắng) tổ chức chấm bài khảo sát của khoảng 4.000 thí sinh.

Theo kế hoạch, từ ngày 3 đến ngày 5.7, công tác chấm bài khảo sát của cả 5 trường sẽ được triển khai, sau đó là các công đoạn lên điểm, so dò. Dự kiến ngày 7.7, kết quả khảo sát của Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường nói trên sẽ đồng loạt được công bố.

Phụ huynh học sinh truy cập vào địa chỉ https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-lop-6.htm và nhập số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh để tra cứu điểm khảo sát.

Sáng nay, Sở GD-ĐT TP.HCM bắt đầu chấm bài khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa vào sáng 1.7 vừa qua

ẢNH: NGỌC LONG

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS của TP.HCM thực hiện khảo sát tuyển sinh lớp 6 cùng ngày để giảm tình trạng thí sinh "ảo". Trong đó, đề khảo sát của cả 5 trường đều do Sở GD-ĐT TP.HCM ra. Riêng phần khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh, bài khảo sát vào lớp 6  của 4 trường THCS ở các phường sẽ khác với Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, không có phần nghe hiểu.

Ở mùa tuyển sinh năm nay, tỷ lệ chọi lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa  là 1/12.

Còn Trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng) có 918 thí sinh đăng ký dự khảo sát, với chỉ tiêu 350 học sinh, tỷ lệ chọi 1/2,62. 

Trường THCS Bình Thọ (P.Thủ Đức) có 1.157 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu lớp 6 là 315 học sinh, tỷ lệ chọi là 1/3,67. 

Trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú) có 1.186 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển là 420, tỷ lệ chọi 1/2,82. 

Trường THCS Nguyễn An Ninh, (P.Tam Thắng) có 812 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu 280 học sinh, tỷ lệ chọi  lớp 6 là 1/2,9.  

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