Sáng nay thời tiết ở TP.HCM dị thường

Sáng nay 1.4, nhiều người dân cảm thấy bất ngờ khi thời tiết TP.HCM dị thường với bầu trời nhiều mây âm u như sắp có mưa. Bên cạnh đó là tình trạng ngầu đục do ô nhiễm không khí vì bụi mịn.

Sáng nay, bầu trời ở TP.HCM bất ngờ đầy mây đen, bụi mịn khiến không khí ngầu đục ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều tối và đêm qua ở khu vực nam Trung bộ và Nam bộ xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Tính từ 12 giờ đến 20 giờ ngày 31.3 có nơi lượng mưa ghi nhận trên 30mm như: Cảng Vũng Rô (Phú Yên) 33,6mm, Cà Mau 78,4 mm, Cửa Cạn (Kiên Giang) 30,4 mm…

Tại TP.HCM mưa trái mùa cũng xuất hiện ở nhiều nơi, lượng mưa không quá lớn nhưng làm gia tăng độ ẩm trong không khí. Bên cạnh độ ẩm không khí cao thì nền nhiệt độ của TP.HCM cũng giảm đáng kể do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống. Trong ngày 31.3 và hôm nay (1.4) nhiệt độ cao nhất chỉ từ 31 - 32 độ C, thấp hơn những ngày trước đó từ 3 - 4 độ C. Độ ẩm cao và nhiệt độ thấp khiến cho bụi mịn kết hợp với nhau lơ lửng trong không khí không khuếch tán được. Trên ứng dụng theo dõi ô nhiễm không khí trực tuyến IQAir, nhiều trạm đo ở mức cảnh báo đỏ.

Nhiều trạm đo cảnh báo ô nhiễm không khí cao NGUỒN: IQAIR

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại TP.HCM, đợt mưa trái mùa còn kéo dài trong ngày hôm nay và ngày mai (2.4), mưa có khả năng xuất hiện ở khắp các quận huyện trên địa bàn.

Dù đang giữa mùa khô nhưng thời tiết TP.HCM diễn biến dị thường ẢNH: CHÍ NHÂN

Đợt mưa trái mùa này do rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với với nhiễu động gió đông trên khu vực nam Biển Đông, di chuyển vào đất liền Nam bộ, khả năng ảnh hưởng nhiều đến các tỉnh ven biển miền Tây, đặc biệt khu vực bán đảo Cà Mau.