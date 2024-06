Sao 'Nữ hoàng nước mắt' Kim Soo Hyun được khán giả Hàn yêu thích

Kim Soo Hyun được truyền thông săn đón khi đến sân bay Hàn Quốc lên đường sang Nhật Bản tổ chức fan meeting CHỤP MÀN HÌNH XPORTS NEWS

Mới đây, Gallup Korea công bố kết quả bình chọn những ngôi sao được yêu thích nhất của Hàn Quốc. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 22.3 đến 5.4, với sự tham gia của 1.777 người có độ tuổi từ 13 trở lên trên toàn Hàn Quốc (trừ đảo Jeju). Theo đó, Kim Soo Hyun đứng đầu hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất cùng 6,4% phiếu bầu.

Nửa đầu năm 2024, Kim Soo Hyun quay lại thời kỳ đỉnh cao nhờ cơn sốt Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears). Trong phim, anh thủ vai Baek Hyun Woo thông minh, tài giỏi và chung tình với Hong Hae In (Kim Ji Won đóng). Nam diễn viên "cân" mọi cảnh phim từ bi kịch đến hài hước.

Nam diễn viên khoe khả năng ca hát ấn tượng tại buổi họp fan ở Thái Lan

Sau Nữ hoàng nước mắt, Kim Soo Hyun nhận lời tham gia tác phẩm truyền hình Knock Off của đạo diễn Park Hyun Suk. Ngoài ra, mỹ nam 36 tuổi còn đang bận rộn cùng chuỗi fan meeting vòng quanh châu Á mang tên Eyes On You.

Cuối tuần qua, buổi giao lưu với fan của Kim Soo Hyun tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra thành công. Anh chiếm cảm tình người hâm mộ với lối tương tác thân thiện, duyên dáng và khả năng ca hát truyền cảm. Chiều 20.6 (giờ địa phương), ngôi sao Hàn này lên đường sang Nhật Bản chuẩn bị cho hai đêm fan meeting tiếp theo.

Kim Ji Won rục rịch tổ chức chuỗi fan meeting thời gian tới

Về nhì trong danh sách diễn viên được khán giả Hàn Quốc yêu thích nhất là Nam Goong Min và Kim Ji Won (đều đạt 2,9% phiếu bầu). Tương tự Kim Soo Hyun, tên tuổi của Kim Ji Won cũng bùng nổ với Nữ hoàng nước mắt. Còn Nam Goong Min tỏa sáng cùng sê ri Người yêu dấu (My Dearest) trong một năm trở lại đây.

Đồng hạng ba là bộ đôi phim Thế giới tuyệt vời (Wonderful World) Kim Nam Joo và Cha Eun Woo, mỗi người được 2,7% phiếu bầu. Những vị trí còn lại trong top 10 là Choi Soo Jong (2,5%), Song Joong Ki (2,3%), Choi Bool Am (2,2%), Go Doo Shim (2,0%) và Kim Go Eun (1,8%).

Choi Min Sik trong Exhuma: Quật mộ trùng ma

Ở mảng diễn viên điện ảnh chiếm cảm tình ở xứ kim chi của Gallup Korea, Choi Min Sik giành hạng nhất nhờ 8,1% phiếu bầu. Tài tử 62 tuổi Choi Min Sik có cuộc tái xuất màn ảnh rộng hoành tráng cùng Exhuma: Quật mộ trùng ma. Bộ phim nhận phản hồi tích cực về mặt thương mại lẫn chuyên môn.

Những gương mặt còn lại trong top 10 diễn viên điện ảnh nổi bật trong lòng người xem Hàn Quốc năm nay còn có Ma Dong Seok (7,1%), Song Kang Ho (7,0%), Lee Byung Hun (4,7%), Jung Woo Sung (4,2%), Lee Jung Jae, Hwang Jung Min (cả hai đều đạt 3,7%), Kim Hye Soo, Kim Go Eun (đều 3,4%) và Son Seok Koo (3,1%).

Yoo Jae Suk thường xuyên đứng đầu các bảng bình chọn về nghệ sĩ hài, MC được yêu thích nhất tại Hàn Quốc

Ở lĩnh vực ca sĩ được khán giả Hàn Quốc mến mộ nhất, ngôi quán quân thuộc về Lim Young Woong khi anh đạt 10,3% phiếu bầu. Các giọng ca chốt top 10 gồm IU (9,0%), BTS (4,9%), Na Hoon A (4,0%), New Jeans (3,5%), Jang Yoon Jung (3,4%), Jin Sung (2,7%), Young Tak, Song Ga In (đều 2,4%) và BlackPink (2,2%).

Tại mảng diễn viên hài và người dẫn chương trình, "MC quốc dân" Yoo Jae Suk chiếm ưu thế hoàn toàn cùng 35% phiếu bầu, bỏ xa người đứng hạng nhì là Shin Dong Yup (8%). Các vị trí còn lại của top 10 gồm Kang Ho Dong (7%), Park Na Rae (4,3%), Lee Kyung Kyu (4,1%), Jang Do Yeon (3,1%), Lee Soo Geun (3,0%), Tak Jae Hoon, Jun Hyun Moo (cả hai đều 2,3%) và Kim Jun Ho (2,2%).