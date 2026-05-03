Sao phim 'Gia đình là số 1' Jung Il Woo và 'bí mật' tại Việt Nam

Diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo, vốn quen mặt với khán giả Việt Nam qua phim Gia đình là số 1 từ hàng chục năm nay, lại tiếp tục tham gia một phim liên quan đến Việt Nam. Theo đó, anh đóng vai cameo trong một phim hợp tác Hàn - Việt, dự kiến ra mắt cuối năm nay. "Hiện tôi chỉ có thể tiết lộ đây là tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật về một xạ thủ người Việt. Tôi vào vai một vận động viên bắn súng Hàn Quốc. Phim còn có nhiều cameo là diễn viên Hàn nổi tiếng khác và được quay tại Hà Nội", Jung Il Woo chia sẻ.



Jung Il Woo đã có hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong Mang mẹ đi bỏ ẢNH: NVCC

Sau khi nổi tiếng với khán giả Việt qua Gia đình là số 1, Jung Il Woo xuất hiện trong phim điện ảnh hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc Mang mẹ đi bỏ, chiếu rạp hồi 2025. Có một sự trùng hợp, cả hai tác phẩm đều mang đề tài tình cảm gia đình. "Đây là một sự trùng hợp đề tài thôi, nhưng khi du lịch hay làm phim tại Việt Nam tôi đều cảm nhận được tình cảm gia đình Việt rất giống với người Hàn. Đặc biệt, sự kính trọng với người lớn trong gia đình rất tương đồng", Jung Il Woo nhìn nhận.

Jung Il Woo là diễn viên quen thuộc với khán giả Việt ẢNH: NVCC

Jung Il Woo chia sẻ bản thân cũng nhận được sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông bà từ nhỏ. "Tôi vẫn nhớ hồi đi học mẫu giáo, ngày nào ông cũng mua bánh mì kẹp cho ăn. Mỗi ngày, ông lại dạy tôi việc kính trọng người lớn, chào hỏi người cao tuổi. Ông cũng dạy cả việc không được để thừa thức ăn, làm thế nào để thành người có ích khi lớn lên. Có lẽ vì thế mà khi đóng phim thể hiện tình cảm gia đình, khán giả Việt Nam nhìn thấy góc đó mà yêu quý vai diễn của tôi hơn", Jung Il Woo nói.

Jung Il Woo kết nối điện ảnh

Sao Gia đình là số 1 cũng đánh giá cao trình độ sản xuất của các nhà làm phim, diễn viên Việt Nam trong quá trình làm việc chung. Theo đó, trong quá trình sản xuất Mang mẹ đi bỏ, hai ê kíp phối hợp nhịp nhàng khiến anh không thấy sự chênh lệch về trình độ sản xuất. Thêm vào đó, Jung Il Woo rất ấn tượng với diễn xuất của Hồng Đào và Tuấn Trần trong phim. "Cách họ sống với nhân vật rất ấn tượng. So với khi đọc kịch bản và khi xem phim hoàn thiện thì tôi thấy phim xúc động hơn nhiều. Tôi mong có thêm cơ hội nghề nghiệp với điện ảnh Việt", Jung Il Woo nói.

Trong quá trình quay Mang mẹ đi bỏ, Jung Il Woo tích cực luyện nói tiếng Việt. Tuy nhiên, các cảnh quay của anh đều thực hiện tại Hàn Quốc, điều này khiến anh không khỏi nuối tiếc vì không có cơ hội ghi hình ở Việt Nam.

Jung Il Woo tham gia nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa Hàn ẢNH: BỘ VH-TT-DL

Trong chuyến thăm Việt Nam mới đây của Tổng thống Hàn Quốc, Jung Il Woo có mặt trong đoàn tháp tùng và tham gia nhiều hoạt động quảng bá văn hóa. Nam diễn viên cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác điện ảnh giữa hai nước. "Tôi có cảm giác tích cực về hợp tác điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc. Với tư cách là diễn viên, việc hoạt động ở nhiều thị trường mở ra cơ hội phát triển bản thân. Thêm vào đó, nếp sống ở Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét giống nhau cũng sẽ thuận lợi cho hợp tác này", anh nói.

Jung Il Woo dạo chơi bên hồ Gươm

ẢNH: NVCC

Về việc biến văn hóa Việt thành nguồn lực thúc đẩy công nghiệp điện ảnh, Jung Il Woo cho biết: "Thành công của điện ảnh Hàn Quốc bắt nguồn từ sức hấp dẫn của văn hóa Hàn. Không chỉ khán giả quốc tế mà cả người Việt Nam cũng yêu thích những nội dung này. Ngược lại, khán giả Hàn Quốc cũng mong muốn khám phá những câu chuyện văn hóa từ các quốc gia khác".