Sao Việt nói gì trước quan điểm ‘lì xì là cái nợ'?

Vừa qua, đạo diễn Lê Hoàng gây chú ý khi đăng tải bài viết dài bày tỏ quan điểm của mình về phong tục lì xì. Trong bài viết, Lê Hoàng cho rằng nếu hỏi 10 người Việt Nam thì ít nhất 9 người cảm giác tiền lì xì là một cái nợ. Ông nêu quan điểm: “Đã thế lại đáng điên ruột ở chỗ nợ có vẻ không khi nào trả đủ. Nếu một cái tết không phải lì xì, nhiều công dân sẽ cảm thấy nhẹ trong người, lâng lâng như được sống trên mây”.

Theo Lê Hoàng, vì tiền lì xì mà trong ngày xuân, nhiều người không dám đi thăm bạn bè. Thậm chí, vì vấn đề này mà nhiều công nhân cũng “nặng trĩu tấm lòng khi bước lên xe tết về quê”. Từ những phân tích đó, đạo diễn Gái nhảy thẳng thắn: “Lì xì đúng là cái nợ. Phải làm sao để thoát ra? Câu hỏi này may ra Chí Phèo mới trả lời được”. Chia sẻ của Lê Hoàng tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người đồng tình song cũng có không ít ý kiến phản đối quan điểm của đạo diễn phim Những thiên thần áo trắng.

Chia sẻ với chúng tôi, NSƯT Trịnh Kim Chi nói lì xì là nét đẹp văn hóa, hình thức lấy hên đầu năm. Tuy nhiên, một số người vẫn xem đây là một món nợ vì giá trị vật chất trong phong bao. "Khi chúng ta áp lực với nó, xem nó như hình thức trả ơn, trả nghĩa thì đã mất đi ý nghĩa tốt đẹp của việc lì xì. Thậm chí nhiều người so sánh số tiền nhận được, xem nó như nguồn "thu hoạch" thì không ổn. Tôi nghĩ phong tục lì xì vẫn nên giữ bởi nó là nét đẹp văn hóa", cô chia sẻ.

Theo Phương Vy, lì xì là truyền thống mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ, không nên đặt nặng hay áp lực. Nữ ca sĩ nêu quan điểm: "Chính vì người lớn đặt nặng vấn đề kinh tế vào lì xì nên mới thấy áp lực và mất vui trong ngày tết. Ai có gì thì cho đó, thậm chí mình bỏ vào bao lì xì một câu chúc may mắn cũng được chứ không nhất thiết phải là tiền. Vì mình đặt cái tôi quá lớn, muốn chứng tỏ bản thân qua số tiền trong bao lì xì nên mới thấy áp lực thôi. Còn tôi nghĩ khi trẻ nhỏ nhận được bao lì xì là nhận niềm vui, đó là một phong tục tốt mà chúng ta nên giữ".





Đồng quan điểm, nghệ sĩ Hạnh Thúy cũng cho rằng “khi mình vui, mình thấy thoải mái và muốn thì lì xì, trong khả năng mình có thể chứ không cần phải cố gắng cho bằng ai. Tôi thấy việc lì xì là phong tục tốt đẹp, gửi người lớn để cầu chúc sức khỏe cho họ, gửi cho trẻ nhỏ để trao niềm vui chứ không phải là gánh nặng. Có thể do một số người dùng bao lì xì với mục đích khác, lợi lộc hóa nó nên mới quan trọng quá như vậy. Theo tôi thì những phong tục truyền thống tốt đẹp nên được giữ gìn, bảo tồn nó”, cô nói.

Việt Hương không đồng tình trước quan điểm “lì xì là một cái nợ". Cô cho rằng bậc phụ huynh phải dạy con hiểu đúng về phong tục này. “Lì xì là để mừng tuổi chứ không phải đưa bao lì xì xong các cháu đứng trước mặt mình mở ra xong nói số tiền, làm người khác sợ hãi", cô nói. Theo Việt Hương, đó là văn hóa cần gìn giữ. Nữ nghệ sĩ cho rằng ngoài nhà trường, trách nhiệm thuộc về sự giáo dục của phụ huynh.

MC Vũ Mạnh Cường cho rằng việc mừng tuổi, lì xì là một phong tục đẹp của người Việt Nam, nhưng vì sự biến tướng trong suy nghĩ của một số người nên xấu đi. "Tôi nghĩ do chúng ta tự áp đặt rồi gây khó cho mình và cho cả đối phương. Chúng ta có chắc rằng người kia nhận tiền sẽ quá quan trọng số tiền bao nhiêu không? Hoặc qua tiền lì xì ít hay nhiều mà trọng hay khinh mình không? Thậm chí khi các bé mở bao lì xì trước mặt rồi chê ít chê nhiều, người lớn còn phải điều chỉnh hành vi đó lại thì sao bây giờ chúng ta lại tự gây áp lực cho mình”, anh nói.

Theo Vũ Mạnh Cường, việc người trẻ ngại về quê vì sợ không đủ tiền lì xì hay có người chê lì xì ít chỉ là suy nghĩ của những người thiên về vật chất, coi trọng tiền bạc.

Với ca sĩ Duyên Quỳnh, lì xì là một phong tục tập quán từ lâu, còn chuyện có phải là cái nợ hay không là do quan điểm của mỗi người. “Nếu coi nặng vật chất thì nó sẽ thành cái nợ còn nếu coi nó đơn thuần là gửi chút may mắn của mình đến người mình yêu quý, chúc nhau có một năm nhiều may mắn và thành công thì nó là một văn hóa rất đẹp”, cô chia sẻ.