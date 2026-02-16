Sạp 'Minh Rau' tặng rau miễn phí ngày cuối năm: 'Lấy nhiều về ăn tết cũng được'

Những ngày cuối năm, khi không khí xuân rộn ràng len lỏi khắp phố phường TP.HCM. Trong con hẻm Bùi Tá Hán (phường An Khánh, TP.HCM) lại ấm áp theo cách rất riêng. Sạp “Minh Rau” lặng lẽ trao đi những bó rau miễn phí ngày 29 tết, gửi gắm chút sẻ chia đến người lao động khó khăn.

Giữa bộn bề lo toan, nhiều người dân xúc động khi nhận trên tay mớ rau tươi xanh . Dù chỉ là món quà giản dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình, giúp cái tết thêm trọn vẹn và ấm lòng.

Sạp rau 0 đồng vào dịp tết

Hơn 10 năm nay, sạp rau miễn phí của anh Phạm Hồng Minh (43 tuổi, ở Đồng Nai) vẫn được duy trì đều đặn, càng cận tết càng nhộn nhịp hơn. Mỗi khi có nguồn rau tươi, rau ngon, anh lại chủ động gom về, chụp hình đăng thông tin để bà con tới lấy.

Anh Minh nở nụ cười tươi, vui mừng nhìn bà con tất bật chọn từng bó rau cho bữa cơm ngày cuối năm ẢNH: NI NA

Từng túi cải xanh, mướp đắng, bí, cà tím, ớt… được anh phân loại kỹ lưỡng, đóng gói gọn gàng, xếp ngay ngắn trước quầy. “Ai cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, lấy nhiều về ăn tết cũng được, miễn đừng mang đi bán”, anh cười nói.

Chỉ trong 3 ngày cận tết, gần 3 tấn rau xanh đã được trao tận tay người dân. Với những người ở xa không thể ghé sạp, anh lại chất rau lên xe tải, tự mình chở đến tận nơi, mong cho bà con có cái tết đủ đầy.

Những bọc rau củ được anh xếp ngay ngắn, gọn gàng ẢNH: NI NA

Giữa bộn bề cuối năm, căn nhà riêng của anh vẫn còn chưa kịp dọn dẹp. Bao nhiêu thời gian và công sức đều được anh dành cho những hoạt động thiện nguyện. Dù 29 tháng chạp vẫn tất bật từ sáng đến tối, anh bảo mình không thấy mệt. “Rau giờ đắt lắm. Thấy bà con cầm bó rau mà vui, tự nhiên trong lòng nhẹ đi. Không mệt, còn thấy khỏe hơn để làm tiếp”, anh nói.

“Có rau chấm chao ăn tết, mừng quá cô ơi”

Ngồi cẩn thận gom từng bó rau nhỏ cho vào túi, bà Nguyễn Thị Mai Chi (69 tuổi, ngụ phường An Khánh) khẽ lau vội giọt mồ hôi lẫn nước mắt nơi khóe mắt. “Tết năm nay tui đâu có tiền sắm sửa gì. Được cho mấy bó rau về chấm chao ăn tết, mừng lắm cô ạ”, bà nói.

Bà Chi cẩn thận gói từng bọc rau cho bữa cơm giao thừa trọn vẹn ẢNH: NI NA

Cầm bó rau cải còn tươi trên tay, bà rơm rớm: “Mấy đứa cháu ngoại mê món đó lắm. Tết cái gì cũng đắt, người ta có tiền mua thịt cá, mình không có thì ăn chao cũng ngon”.

Ngồi cạnh đó, chị Kiều Phương (43 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ) cũng tranh thủ lựa thêm vài bó rau. Chị bảo mình ít ăn thịt, quen bữa cơm đạm bạc. “Tết rau ngoài chợ đắt dữ lắm, tui cũng lo”, chị nói.

Để nhận được những bịch rau trên tay, chị đã chạy xe hơn 20km từ phường Tân Mỹ sang phường An Khánh. Không chỉ cho gia đình, chị xin thêm phần để mang về chia lại cho vài hoàn cảnh khó khăn trong xóm, nếu còn sẽ gửi tặng người nghèo ven đường.

Người dân vui mừng vì nhận được những phần rau tươi ngày giáp tết ẢNH: NI NA

“Năm nay kinh tế eo hẹp, tui không về quê được. Cũng tủi thân, buồn lắm chứ. Nhận được mấy bó rau này cảm thấy ấm lòng”, chị Phương bộc bạch.

Giữa thành phố đang tất bật đếm ngược từng giờ sang năm mới, những bó rau xanh ở sạp anh Minh trở thành niềm an ủi cho nhiều người lao động nghèo. Chỉ là vài món rau xanh, nhưng đủ để một bữa cơm giao thừa có thêm tiếng cười, đủ để không ai thấy mình không bị bỏ lại phía sau.