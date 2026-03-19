Sạt lở đe dọa trường học vùng cao, Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp

Ngày 19.3, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai đối với 2 điểm có nguy cơ cao: sạt lở mái taluy âm tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang và nguy cơ sạt lở tại khu dân cư thôn Ra'bhượp (xã Tây Giang).

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng của các cơn bão số 12 và 13 kèm mưa lớn trong năm 2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại xã Tây Giang.

Tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang, khu vực mái taluy âm sát khối nhà ăn đã bị sạt lở, toàn bộ cây cối, đất đá trượt xuống phía dưới, ước tính khoảng 486 m³.

Hiện trạng này đang đe dọa trực tiếp đến an toàn của học sinh, giáo viên và người lao động trong trường.

Sau các trận mưa lũ cuối năm 2025, nhiều xã vùng cao ở thành phố Đà Nẵng xảy ra nhiều điểm sạt lở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khi đó, tại thôn Ra'bhượp, một vết nứt lớn và hiện tượng sụt lún đã xuất hiện trên đỉnh đồi cao hơn 100 m so với khu dân cư.

Khu vực này được đánh giá có nguy cơ sạt lở rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 46 hộ dân với 125 nhân khẩu sinh sống phía dưới.

Trước tình hình cấp bách, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp.

Cụ thể, UBND xã Tây Giang phải tổ chức cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng canh gác, kiên quyết không cho người dân và du khách tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt lở.

Song song đó, công tác tuyên truyền được tăng cường để người dân chủ động phòng tránh, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Chính quyền địa phương cũng phải theo dõi sát diễn biến sạt lở, chuẩn bị sẵn sàng phương án, nhân lực và vật lực để tổ chức di dời dân khi cần thiết.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu rà soát tổng thể, xây dựng phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2026 - 2035 theo đề xuất của các ngành chức năng. Mọi diễn biến phải được báo cáo thường xuyên về UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan để kịp thời chỉ đạo, xử lý.