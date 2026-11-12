Sau 14 năm, Tây Ban Nha lại rung chuyển vì tổng đình công

Ngày 11.11, Tây Ban Nha chứng kiến cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ nhằm phản đối cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng trầm trọng. Hoạt động do các hiệp hội người thuê nhà phát động, sau đó nhận được sự ủng hộ của nhiều công đoàn lao động, theo Reuters.

Người biểu tình tuần hành qua trung tâm Madrid trong cuộc tổng đình công toàn quốc ở Tây Ban Nha ngày 11.11.2026 ẢNH: AP

Liên đoàn các Hiệp hội người thuê nhà tuyên bố khoảng 4 triệu người đã tham gia đình công tính đến giữa trưa 11.11. Theo số liệu từ các công đoàn, tỷ lệ đình công tại ngành ô tô và cảng biển lên tới 90%, trong khi ngành thu gom rác thải đạt 82%. Tuy nhiên, mức độ tham gia không đồng đều, tập trung chủ yếu tại các khu vực chịu sức ép lớn về chi phí nhà ở như Catalonia và Andalucía.

Tại Barcelona, người biểu tình dựng rào chắn, đốt lốp xe và phong tỏa nhiều tuyến đường, trong đó có cao tốc AP-7, khiến giao thông gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều nhà máy, khu chợ và đầu mối vận tải bị chặn lối vào. Các trường học và đại học tại một số địa phương phải đóng cửa hoặc hoạt động hạn chế.

Đến tối 11.11, hàng chục nghìn người xuống đường tại Barcelona, hô vang khẩu hiệu kêu gọi đình công không trả tiền thuê nhà. Ban tổ chức ước tính 400.000 người tham gia, trong khi cảnh sát địa phương ghi nhận khoảng 55.000 người.

Tại Madrid, hàng nghìn người biểu tình tràn xuống các đại lộ chính, gây gián đoạn giao thông. Xô xát cũng xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát gần khu chợ bán buôn lớn. Theo giới chức, hơn 50 người đã bị bắt giữ trên toàn quốc, sau các vụ đụng độ và phá hoại tài sản tại một số địa điểm.

Bà Sandra Mora thuộc Liên đoàn người thuê nhà Madrid nhấn mạnh người lao động, đồng thời là người thuê nhà hoặc trả nợ thế chấp, có thể sử dụng sức mạnh đình công để gây sức ép thay đổi chính sách.

Khủng hoảng nhà ở nóng trước bầu cử

Cuộc tổng đình công phản ánh bất mãn ngày càng lớn trước chi phí nhà ở vượt khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình Tây Ban Nha.

Các tổ chức người thuê nhà yêu cầu chính phủ tăng cường kiểm soát đầu cơ bất động sản, siết hoạt động cho thuê ngắn hạn phục vụ du lịch và mở rộng các biện pháp bảo vệ người thuê, theo The Guardian.

Cảnh sát vùng Catalonia (Tây Ban Nha) đứng trước đám cháy trong cuộc tổng đình công phản đối khủng hoảng nhà ở và yêu cầu cải thiện sức mua tại Barcelona ngày 11.11 ẢNH: AFP

Theo ông Unai Sordo, lãnh đạo công đoàn Ủy ban công nhân, dù tiền lương danh nghĩa tăng trong những năm gần đây, thu nhập của người lao động vẫn khó theo kịp chi phí nhà ở, vốn có nơi tăng tới 12% mỗi năm. Ông nhận định tình trạng khó tiếp cận nhà ở đang trở thành vấn đề gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Tây Ban Nha.

Sức ép càng gia tăng khi nước này chuẩn bị tổng tuyển cử vào ngày 29.11. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thuộc đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa đã triệu tập bầu cử sớm sau khi các đảng cánh hữu ngăn dự luật khẩn cấp nhằm giải quyết khủng hoảng nhà ở được thông qua. Theo các cuộc thăm dò, đảng Nhân dân và đảng Vox theo đường lối cực hữu có khả năng hình thành liên minh sau bầu cử.

Giữa lúc vấn đề nhà ở trở thành tâm điểm tranh luận, Thủ tướng Sanchez công khai đề cao vai trò của phong trào lao động và quyền đình công. Trong video đăng tuần này, vị thủ tướng nhắc lại những thành quả như ngày làm việc 8 giờ và hệ thống bảo hiểm y tế, cho rằng chúng có được nhờ các cuộc đấu tranh của người lao động.

Ngược lại, phe đối lập cánh hữu chỉ trích cuộc đình công gây gián đoạn đời sống và hoạt động kinh tế. Bà Isabel Diaz Ayuso, lãnh đạo chính quyền vùng Madrid thuộc đảng Nhân dân, cáo buộc những người đình công đang "bắt người dân làm con tin", dù thừa nhận đình công là quyền được Hiến pháp bảo vệ.