Sau đêm trực mổ, bác sĩ đi xe khách gần 600 km trao quà vùng lũ

N HỮNG SUẤT QUÀ KỊP LÚC

Sáng 13.12, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hội thiện nguyện T&T, Hội những người con xa quê, CLB Doanh nhân Huế tại TP.HCM có mặt tại xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk (H.Tuy An, Phú Yên cũ), trao tận tay 53 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng tiền mặt) cho các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng nặng trong trận mưa lũ vừa qua.

Trong số đó, hộ bà Lê Thị Liên (thôn Long Hòa) là một trong những trường hợp bị thiệt hại nặng nhất. Bà Liên vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nước lũ tràn về trong đêm: "Lúc đó đất cát từ sau núi đổ xuống ào ào. Gia đình chỉ kịp dắt 2 con bò chạy lên núi. Đồ đạc trong nhà bị nước cuốn, vùi lấp trong đất cát". Đến nay, nước đã rút nhưng đất cát tràn vào quá nhiều, gia đình không đủ sức dọn dẹp. Tường nhà nứt toác, có thể sập bất cứ lúc nào. Ngoài nhà bà Liên, trong thôn còn ít nhất 3 căn nhà nữa trong cảnh tương tự. Những suất quà hỗ trợ lúc này phần nào giúp các gia đình tạm vơi bớt khó khăn trước mắt.

Bác sĩ Huỳnh Văn Cường trao quà cho bà con xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk ẢNH: ĐỨC HUY

Anh Phan Hà Nhân, thành viên đoàn, tặng quà cho người dân tại thôn Lương Phước, xã Suối Hiệp, Khánh Hòa ẢNH: NGỌC PHÚC

Sau khi trao quà tại xã Tuy An Bắc, đoàn tiếp tục di chuyển tới P.Đông Hòa (TX.Đông Hòa, Phú Yên cũ), trao 47 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho bà con vùng rốn lũ sông Bàn Thạch. Ông Huỳnh Mỹ Phong, Chủ tịch UBND P.Đông Hòa, cho biết đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn về nhà cửa, sản xuất và đời sống người dân. "Sự hỗ trợ kịp thời của các đoàn thiện nguyện và Báo Thanh Niên không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, để bà con sớm tái thiết cuộc sống, khôi phục sản xuất", ông Phong bày tỏ.

T Ừ PHÒNG MỔ ĐẾN CHUYẾN XE KHÁCH XUYÊN ĐÊM

Điểm đặc biệt của chuyến thiện nguyện lần này là câu chuyện đầy xúc động của bác sĩ Huỳnh Văn Cường (Bệnh viện 115, TP.HCM). Do phải tham gia 2 kíp mổ liên tiếp, bác sĩ Cường không thể đi cùng đoàn từ đầu. Ngay sau khi kết thúc ca mổ trong đêm, anh vội vã thu xếp đồ, lên xe khách vượt gần 600 km để kịp có mặt tại Tuy An Bắc vào sáng hôm sau, cùng Báo Thanh Niên và đoàn thiện nguyện trao quà cho bà con. "Làm bác sĩ thì ưu tiên cứu người. Khi có thể, tôi muốn góp một phần nhỏ cho cộng đồng. Tối hôm trước tôi chỉ sợ không kịp đến trao quà cho bà con, nhưng may mắn đã kịp. Tiếp xúc với những hoàn cảnh sau lũ, tôi thấy mình cần làm thêm nhiều điều để cuộc sống người dân tốt hơn", bác sĩ Cường chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ, trao quà cho bà con ẢNH: HÀ NHÂN

Theo bác sĩ Cường, nguồn kinh phí 280 triệu đồng hỗ trợ trong đợt này được trích từ giải tennis T&T lần thứ 6 do Hội thiện nguyện T&T tổ chức, cùng sự đồng hành của Hội những người con xa quê và CLB Doanh nhân Huế tại TP.HCM.

N ỐI DÀI HÀNH TRÌNH SẺ CHIA

Chiều cùng ngày, đoàn tới thôn Lương Phước, xã Suối Hiệp (Khánh Hòa), trao 80 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ông Đặng Văn Mười, người dân thôn Lương Phước, cho biết nước lũ năm nay dâng cao bất thường, tràn vào nhà, cuốn trôi lúa gạo và tài sản. "Tôi già rồi, lũ vô tới hơn nửa nhà, không biết xoay xở ra sao... May có các đoàn và Báo Thanh Niên tới hỗ trợ, bà con đỡ vất vả phần nào", ông Mười xúc động nói.

Đại diện thôn Lương Phước (xã Suối Hiệp) trao Thư cảm ơn cho đoàn thiện nguyện ẢNH: NGỌC PHÚC

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng thôn Lương Phước, người dân trong thôn chủ yếu sống nhờ hoa màu, cây ăn trái. Sau bão Damrey năm 2017, bà con mất gần 8 năm mới dần phục hồi. Cơn lũ lần này gây thiệt nhiều tài sản của người dân, không biết bao giờ mới gượng dậy được.

Đây là lần thứ 6 trong năm nay, Hội thiện nguyện T&T, Hội những người con xa quê và CLB Doanh nhân Huế tại TP.HCM tổ chức vận động cứu trợ các địa phương bị thiên tai với tổng kinh phí khoảng 3 tỉ đồng.