Sau hơn 100 năm mới phát hiện loài mèo hoang mới

Phát hiện này, được công bố hôm 17.9 trên tạp chí Current Biology, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ các nhà khoa học có thể đặt tên và mô tả một loài mèo hoang dã mới còn sống trong tự nhiên.

Nhà sinh vật học người Bolivia Paola Nogales-Ascarrunz, một nhà thám hiểm của National Geographic và là một trong những tác giả chính của nghiên cứu, cho biết một đồng nghiệp nhận thấy con mèo trông khác thường đã mời bà đến xem nó tại khu bảo tồn ở vùng Yungas, cách thủ đô hành chính La Paz của Bolivia vài giờ lái xe.

Với chiều dài khoảng 46 cm và cân nặng chừng 1,4 kg, con mèo với biệt danh Tigrino có kích thước nhỏ hơn so với mèo nhà thông thường.

Tigrino - một cá thể mèo hoang thuộc loài “Leopardus tilcayo” mới được xác định, tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Senda Verde ở Coroico (Bolivia), ngày 19.9.2026

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Được giải cứu vào năm 2017, con thú từng được một gia đình địa phương nuôi giữ tại nhà trước khi chuyển đến khu bảo tồn; giờ đây, nó đã trở thành gương mặt đại diện cho một trong những khám phá khoa học quan trọng nhất trong những năm gần đây.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu di truyền để xác nhận đây là một loài mới và đặt tên khoa học cho nó là “Leopardus tilcayo”, đồng thời giữ lại tên gọi địa phương của loài này.

Phân tích cho thấy con mèo ở khu bảo tồn thuộc về một loài chưa được công nhận trước đây, có dòng dõi tách khỏi họ hàng của nó khoảng 1,4 triệu năm trước. Loài mèo cuối cùng được xác định chính thức là mèo đồng cỏ Uruguay vào năm 1923.

Mặc dù loài Tilcayo vẫn tồn tại trong môi trường hoang dã tại rừng Yungas của Bolivia, chú mèo Tigrino không thể được thả về tự nhiên. Bà Nogales-Ascarrunz giải thích rằng sau gần một thập kỷ sống trong môi trường nuôi nhốt và thiếu hụt dinh dưỡng hợp lý khi còn nhỏ, việc tái thả nó về tự nhiên là điều bất khả thi.