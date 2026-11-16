Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến đường container dày đặc ở TP.HCM sắp thay đổi ra sao?

Sau nhiều năm chờ đợi, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đang bước vào giai đoạn triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Trước đó, ngày 13.9.2026, UBND phường Long Trường đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo phương án, dự án dự kiến thu hồi gần 73.200 m² đất, với đơn giá đất ở được đề xuất cao nhất hơn 87 triệu đồng/m².

Đáng chú ý, dự thảo đặt ra thời hạn bàn giao mặt bằng trước ngày 15.12.2026. Đây là mốc thời gian quan trọng khi thành phố đặt mục tiêu hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm nay.

Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh với mặt đường chật hẹp, nhìn từ trên cao ẢNH: SẦM ÁNH

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến đường container dày đặc ở TP.HCM sắp thay đổi diện mạo

Trên đường Nguyễn Duy Trinh, xe container và các phương tiện lưu thông trong điều kiện mặt đường khá chật hẹp. Đặc biệt, đoạn từ Vành đai 2 đến khu vực Khu công nghiệp Phú Hữu, dài khoảng 1,6 km, hiện chỉ rộng khoảng 7 - 8 m. Khi xe tải trọng lớn lưu thông hai chiều, người đi xe máy gặp nhiều khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu.

Vì vậy, việc mở rộng tuyến đường không chỉ là mong mỏi của người dân sau nhiều năm chờ đợi, mà còn được xem là giải pháp cần thiết để giảm áp lực giao thông và hạn chế tai nạn trên tuyến.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh có tổng mức đầu tư hơn 1.858 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 1.506 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 306 tỉ đồng. Dự kiến có khoảng 250 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo phương án được phê duyệt, đoạn đường dài khoảng 1,6 km, từ Vành đai 2 đến đường Nguyễn Thị Tư, hướng vào Khu công nghiệp Phú Hữu, sẽ được mở rộng từ khoảng 7 - 8 m hiện nay lên 30 m.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026, sau đó triển khai thi công để đưa công trình vào khai thác trong năm 2028.

Xe máy lưu thông chung với xe container trên đường Nguyễn Duy Trinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ẢNH: SẦM ÁNH

Khi hoàn thành, tuyến đường Nguyễn Duy Trinh được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng ùn tắc, hạn chế nguy cơ tai nạn, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa khu vực đô thị với hệ thống cảng, khu công nghiệp và hướng lưu thông đến sân bay Long Thành.

Với người dân sống dọc tuyến, sau nhiều năm chờ đợi, điều mong mỏi lúc này là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sớm hoàn tất, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ. Qua đó, những bất cập về giao thông, an toàn kéo dài nhiều năm trên tuyến đường này từng bước được giải quyết.