Sau phản ánh, chành xe rời khu dân cư ở TP.HCM, 'trả lại' công viên cho người dân

Liên quan đến phản ánh và kiến nghị của tập thể người dân sinh sống tại khu phố 22, thuộc tuyến đường số 18 và đường số 26 (phường An Lạc, TP.HCM), từ khi chành xe H.T về đây hoạt động, cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh bị đảo lộn.

Theo đó, chành xe đậu đỗ phương tiện trong khu dân cư khiến đường đi bị chiếm dụng, công viên thành nơi tập kết hàng hóa, đến nay cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm. Ghi nhận vào ngày 6.7, chành xe này đã hoàn toàn ngưng hoạt động và di dời đi nơi khác.

Tình trạng xe đậu đỗ dưới lòng đường bốc dỡ hàng hóa. Trong khi đó, công viên thành nơi tập kết hàng hóa của chành xe này ẢNH: TRẦN KHA

Sau khi chành xe di dời, khuôn viên khu dân cư trở nên thoáng đãng, sạch sẽ ẢNH: TRẦN KHA

Tại khu vực từng bị phản ánh, cửa chành xe đã đóng kín, không còn cảnh xe tải, xe ba gác đậu đỗ dưới lòng đường để bốc dỡ hàng hóa làm lối đi chật hẹp, mất an toàn. Khu vực khuôn viên cây xanh vốn bị chiếm dụng làm nơi chất hàng trước đây giờ đã thoáng đãng, sạch sẽ.

Nhiều người dân sống tại đây bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi trước sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương và cơ quan báo chí. Một người dân chia sẻ, ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh thực trạng, các lực lượng chức năng địa phương liên tục xuống kiểm tra, lập biên bản về hành vi để xe, chiếm dụng lòng đường và công viên.

Trước áp lực kiểm tra từ cơ quan chức năng cùng sự phản ứng gay gắt của cộng đồng cư dân, chủ chành xe đã phải tìm mặt bằng mới. Đến tối 3.7, chành xe này đã dọn dẹp đồ đạc, trả mặt bằng và di dời khỏi khu vực.

"Những ngày trước khi chưa dời đi, họ tràn sang phía đối diện định tiếp tục tập kết hàng khiến người dân phản ứng dữ dội, đòi làm đơn cầu cứu tiếp. Thêm vào đó, vụ hỏa hoạn xảy ra cách đây vài căn khiến chủ nhà cho thuê lo sợ cảnh hàng hóa chất đống dễ gây cháy nổ nên cũng không cho thuê tiếp. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của địa phương và báo chí, đến nay chúng tôi mới thực sự được 'thở', không còn chịu cảnh hôi tanh, ồn ào từ xe cộ như trước nữa. Người dân ở đây mừng lắm", một người dân phấn khởi cho biết.