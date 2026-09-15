Sau tuổi 40, muốn tim khỏe cần tránh những điều này

Tuổi tác không thể thay đổi, nhưng nhiều yếu tố nguy cơ khác hoàn toàn có thể kiểm soát, như hút thuốc, ít vận động, ăn uống kém lành mạnh, uống nhiều rượu bia, thiếu ngủ, thừa cân, huyết áp cao, đường huyết bất thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người sau tuổi 40 nên chú ý chăm sóc sức khỏe tim mạch dù không có triệu chứng bất thường nào ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Với người sau 40 tuổi, muốn tim khỏe mạnh thì cần tránh những điều sau:

Ngồi cả ngày do công việc

Một vấn đề thường gặp ở tuổi trung niên là thời gian ngồi quá nhiều. Làm việc trước máy tính, lái xe, xem tivi hoặc sử dụng điện thoại trong nhiều giờ khiến tổng thời gian vận động trong ngày giảm đáng kể.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết thiếu hoạt động thể chất làm tăng rủi ro bệnh tim và các yếu tố nguy cơ khác như béo phì, huyết áp cao, cholesterol bất thường và tiểu đường. Do đó, tập thể dục thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ này.

Đừng bỏ qua huyết áp, cholesterol và đường huyết

Một trong những lý do khiến bệnh tim mạch nguy hiểm là nhiều yếu tố nguy cơ có thể tồn tại trong thời gian dài mà không gây ra triệu chứng rõ ràng. Một người vẫn cảm thấy khỏe nhưng cơ thể đã bị huyết áp cao, cholesterol cao hoặc đường huyết bất thường.

Huyết áp cao làm tăng áp lực lên thành mạch và khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Cholesterol cao lại dễ hình thành mảng xơ vữa, làm hẹp động mạch. Đường huyết cao kéo dài gây tổn thương mạch máu. Cả ba yếu tố đều làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Đừng chờ có triệu chứng mới lo

Một sai lầm phổ biến là chỉ quan tâm đến sức khỏe tim khi xuất hiện đau ngực, khó thở hoặc các dấu hiệu bất thường khác. Trên thực tế, một số yếu tố nguy cơ tim mạch có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm, bác sĩ tim mạch Kamil Faridi tại hệ thống y tế lâm sàng Yale Medicine (Mỹ) cho biết.

Sau tuổi 40, bảo vệ trái tim không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá lớn. Quan trọng hơn là không hút thuốc, hạn chế rượu bia, giảm thời gian ngồi, duy trì tập luyện, ngủ đủ và theo dõi huyết áp, cholesterol, đường huyết. Những thay đổi nhỏ nhưng được duy trì đều đặn sẽ mang đến khác biệt đáng kể cho sức khỏe tim mạch về lâu dài, theo Healthline.