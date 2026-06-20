Sau tuổi 50, vì sao chiều cao thường giảm dần?

Giảm chiều cao là hiện tượng khá phổ biến khi tuổi tác tăng lên, đặc biệt sau tuổi 50. Tuy nhiên, đây không đơn thuần chỉ là dấu hiệu của tuổi tác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thoái hóa đĩa đệm cột sống và loãng xương có thể làm giảm chiều cao khi bước qua độ tuổi 50 ẢNH: N.QUÝ TẠO TỪ AI

Sau tuổi 50, chiều cao thường giảm dần là do những nguyên nhân sau:

Thoái hóa đĩa đệm cột sống

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến chiều cao giảm theo tuổi là đĩa đệm cột sống bị thoái hóa. Đĩa đệm là những miếng đệm nằm giữa các đốt sống, có chức năng hấp thụ lực và giúp cột sống linh hoạt khi vận động.

Khi còn trẻ, đĩa đệm chứa nhiều nước nên có độ đàn hồi tốt. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng dần mất nước, trở nên mỏng hơn và kém linh hoạt hơn. Khoảng cách giữa các đốt sống vì thế cũng thu hẹp lại, khiến tổng chiều dài của cột sống giảm xuống. Đây là lý do nhiều người lớn tuổi thấp hơn so với thời thanh niên dù không mắc bệnh lý nghiêm trọng nào.

Loãng xương

Không phải mọi trường hợp thấp đi đều là biểu hiện bình thường của tuổi tác. Nếu chiều cao giảm nhanh hoặc giảm nhiều trong thời gian ngắn, loãng xương là nguyên nhân cần được nghĩ tới, bác sĩ thấp khớp người Mỹ Abby Abelson cho biết.

Loãng xương khiến xương trở nên giòn và dễ gãy do mật độ xương suy giảm. Đặc biệt, các đốt sống có thể bị xẹp ngay cả khi không có chấn thương nghiêm trọng. Chỉ những hoạt động thường ngày như cúi người, bê vật nhẹ hoặc thậm chí ho mạnh cũng có thể tạo áp lực lên các đốt sống đã suy yếu.

Thay đổi khối cơ

Tuổi tác không chỉ ảnh hưởng đến xương mà còn tác động đến hệ cơ. Khi lớn tuổi, khối lượng và sức mạnh cơ bắp giảm dần, đặc biệt là các nhóm cơ có vai trò nâng đỡ cơ thể như cơ lưng, cơ bụng và cơ vùng hông.

Khi các cơ này yếu đi, duy trì tư thế đứng thẳng trở nên khó hơn. Vai có xu hướng đổ về phía trước, đầu cúi xuống và độ cong của cột sống ngực tăng lên. Tình trạng này khiến chiều cao đo được giảm dù chiều dài thực tế của xương không thay đổi quá nhiều.

Những người ít vận động, ngồi nhiều hoặc không tập luyện duy trì sức mạnh cơ bắp thường dễ gặp tình trạng thay đổi tư thế này.

Mặc dù không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa, chúng ta vẫn có thể làm chậm tốc độ giảm chiều cao bằng những thói quen lành mạnh. Duy trì vận động thường xuyên là một trong những biện pháp quan trọng nhất.

Đi bộ, nâng tạ, các bài tập cải thiện thăng bằng có thể giúp duy trì sức khỏe xương khớp và hạn chế mất cơ. Bên cạnh đó, chế độ ăn cần đủ canxi, vitamin D, protein để hỗ trợ quá trình tái tạo xương và duy trì khối cơ, theo Healthline.