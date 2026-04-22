Sẽ cải tạo, sửa chữa và khẩn trương xử lý

Báo Thanh Niên ngày 14.4.2026 có bài Những trạm trung chuyển rác gây ô nhiễm, phản ánh hoạt động của trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh (P.Hiệp Bình) và điểm tập kết rác thải gần giao lộ Phạm Thị Khế - Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm) tại TP.HCM, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và không đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường.

Ngày 16.4.2026, Sở NN-MT TP.HCM đã có Công văn số 10396/SNNMT-CTR phản hồi như sau: Qua rà soát, địa điểm tập kết, tồn đọng rác thải gần giao lộ Phạm Thị Khế - Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm) liên quan đến hoạt động tập kết, phân loại phế liệu của các hộ kinh doanh trên địa bàn và thuộc thẩm quyền xử lý của UBND xã Bà Điểm. Do đó, Sở đã có văn bản đề nghị UBND xã Bà Điểm khẩn trương xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện về Sở để tiếp tục theo dõi, giám sát công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường của địa phương.

Trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh (P.Hiệp Bình) gây ô nhiễm Ảnh: NGỌC QUỲNH

Về hoạt động của trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh (P.Hiệp Bình), đây là trạm trung chuyển đã đi vào hoạt động trong thời gian dài và đã xuống cấp, hư hỏng một số trang thiết bị phục vụ công tác vận hành trạm (sàn bị sụt lún, đọng nước). Do đó, để giảm thiểu tác động tiêu cực từ hoạt động của trạm, ngày 7.4.2026, Sở đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện cải tạo, sửa chữa trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh và tổ chức điều phối công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian sửa chữa.