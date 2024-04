Sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của trường học, doanh nghiệp

Sáng 17.4, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm TP.HCM đã tổ chức phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024" với chủ đề "Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới". Tháng hành động diễn ra từ ngày 15.4 - 15.5.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tại lễ phát động DU YÊN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết TP.HCM là đầu mối sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến và nông sản nên công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, tháng 4, 5 là giai đoạn cao điểm cả về thời tiết nắng nóng lẫn nguy cơ về an toàn thực phẩm, nguy cơ có những đợt ngộ độc thực phẩm tập thể.

"Hiện chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách tác động trực tiếp tới vấn đề an toàn thực phẩm, đặc biệt là vấn đề lựa chọn thực phẩm và thái độ hoạt động của những người tham gia sản xuất thực phẩm. Các địa phương khác trên cả nước và cả TP.HCM chưa hoàn toàn miễn nhiễm với những sự kiện gây mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm tập thể... Cho nên, chúng ta cần phải tập trung hơn nữa trong tháng hành động này", Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói.



Theo bà Lan, hiện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã có kế hoạch kiểm tra của các đội tại 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức cũng như có sự ra quân của các đoàn kiểm tra liên ngành quận, huyện và những lực lượng khác như: quản lý thị trường, công an kinh tế, cảnh sát môi trường…

Cụ thể kế hoạch tháng cao điểm hành động vì an toàn thực phẩm sẽ tập trung vào 3 mảng hoạt động chính.

Thứ nhất là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các ngành các cấp. Thứ hai là tiến hành phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm. Tăng cường thanh kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể, căn tin trong trường học, công ty, bệnh viện, doanh nghiệp, khu chế xuất... Đặc biệt, những bếp ăn tập trung nhiều người cần đạt các chuẩn và các quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm. Bất cứ giá nào cũng không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Cuối cùng là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là người tiêu dùng và người hành nghề. Cần nâng dần ý thức của người dân, lo lắng tới vấn đề an toàn thực phẩm là tự lo cho mình và gia đình.