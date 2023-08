Sedan hạng B dưới 600 triệu: Hyundai Accent bán chạy nhất, Toyota Vios 'lao dốc' không phanh

Sức mua ô tô tăng trưởng chậm cùng với sự thay đổi, chuyển dịch trong xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt khiến doanh số sedan hạng B tiếp tục giảm sâu. Nhiều mẫu mã vốn hút khách nhất thị trường như Toyota Vios, Honda City… cũng đánh mất vị thế.



Sedan hạng B là lựa chọn hàng đầu của người Việt

Sức mua hồi phục, tiêu thụ sedan hạng B vẫn giảm sâu

Sau khi tìm lại đà tăng trưởng trong tháng 6.2023, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tháng 7.2023. Tuy nhiên, trái với xu hướng hồi phục của toàn thị trường ô tô, phân khúc sedan hạng B vẫn tiếp đà sụt giảm, bất chấp nhiều mẫu mã được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP.

Lượng tiêu thụ sedan hạng B tại Việt Nam vẫn tiếp đà sụt giảm Bá Hùng

Cụ thể, trong số 8 mẫu sedan hạng B đang phân phối tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe lắp ráp trong nước gồm Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Kia Soluto được giảm 50% lệ phí trước bạ từ tháng 7.2023. Trong khi đó, các mẫu mã còn lại gồm Mitsubishi Attrage, Mazda2, Nissan Almera và Suzuki Ciaz không thuộc diện hưởng ưu đãi từ chính sách nhưng vẫn được nhà nhập khẩu, phân phối giảm giá hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 7.2023 tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B đạt 2.794 xe, giảm 2.027 xe tương đương 42% so với tháng 6.2023, đồng thời giảm tới 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này chưa tính doanh số bán Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố.

Doanh số Tháng 1 2610 Tháng 2 4225 Tháng 3 4436 Tháng 4 3669 Tháng 5 3339 Tháng 6 4821 Tháng 7 2794

Như vậy, chỉ 1 tháng ngay sau khi có dấu hiệu hồi phục, phân khúc sedan hạng B lại đánh mất đà tăng trưởng doanh số. Điều này phần nào cho thấy trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng đa dạng, cạnh tranh… dòng xe này không còn được người Việt ưu chuộng như trước đây. Với tầm giá khoảng 600 triệu đồng đổ lại, hiện tại thay vì sedan hạng B, khách hàng còn có nhiều lựa chọn khác như các mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ 5 chỗ ngồi.

Hyundai Accent vẫn dẫn đầu, Toyota Vios 'lao dốc' không phanh

Ngoài việc sụt giảm doanh số, cú "lao dốc" không phanh về kết quả kinh doanh của Toyota Vios là một trong những điểm nhấn đáng chú ý ở phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam trong tháng 7.2023.

Doanh số Toyota Vios "rơi tự do" trong tháng 7.2023 khi chỉ đạt 271 xe, giảm gần 1.700 xe so với tháng trước đó

B.H

Sau khi "thăng hoa" trong tháng 6.2023 với gần 2.000 xe bán ra, qua đó vươn lên dẫn đầu phân khúc. Bước sang tháng 7.2023, doanh số Toyota Vios đã "rơi tự do" khi chỉ đạt 271 xe, giảm gần 1.700 xe so với tháng trước đó. Kết quả này khiến Toyota Vios bị đẩy xuống vị trí thứ 4, đồng thời mất cơ hội bám đuổi Hyundai Accent trong cuộc đua đến "ngôi vương" sedan hạng B bán chạy nhất Việt Nam năm 2023.

Doanh số mẫu xe Hàn Quốc do TC Motor lắp ráp phân phối cũng sụt giảm, dù vậy với 1.375 xe bán ra, Hyundai Accent là cái tên duy nhất ở phân khúc sedan hạng B đạt doanh số bán trên 1.000 xe, qua đó tạm dẫn đầu cuộc đua với gần 9.000 xe bán ra sau 7 tháng đã qua của năm 2023.

Tháng 7.2023 Cộng dồn 2023 Hyundai Accent 1375 8827 Honda City 454 5648 Mitsubishi Attrage 387 2824 Toyota Vios 271 5696 Mazda2 228 2289 KIA Soluto 78 597 Suzuki Ciaz 1 15

Bước chững lại của Toyota Vios còn giúp Honda City và Mitsubishi Attrage cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng dù doanh số hai mẫu xe này vẫn không được cải thiện so với tháng trước. Lượng tiêu thụ Honda City chỉ đạt 454 xe, giảm 117 xe; trong khi Mitsubishi Attrage cũng chỉ bán được 387 xe, giảm 61 xe so với tháng 6.2023.

Các vị trí còn lại ở nửa cuối bảng xếp hạng không có sự xáo trộn khi lần lượt thuộc về Mazda2 (đạt 228 xe), Kia Soluto (78 xe). Trong khi đó, Suzuki Ciaz tiếp tục đội sổ và trở thành mẫu xe bán ế nhất thị trường khi chỉ bán được 1 chiếc trong cả tháng 7.2023.

Sau 7 tháng đã qua của năm 2023, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam đạt 25.896 xe, giảm 18.032 xe, tương đương gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu không có sự cải thiện về doanh số bán trong những tháng còn lại, nhiều khả năng sedan hạng B sẽ đánh mất vị thế số 1 trên thị trường ô tô Việt Nam sau khi khép lại năm 2023.