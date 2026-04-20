Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Sedan hạng C dưới 900 triệu: Mazda3 chiếm 60%, Honda Civic bán gấp 4 lần Hyundai Elantra

Hoàng Cường
20/04/2026 11:49 GMT+7

Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh sức mua trên thị trường hồi phục; Mazda3 vẫn áp đảo các đối thủ cạnh tranh khi tiếp tục dẫn đầu và chiếm hơn 60% thị phần, trong khi Honda Civic bán gấp 4 lần Hyundai Elantra.

Tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, tuy nhiên lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng vẫn khá khiêm tốn so với các phân khúc khác trên thị trường. Dù vậy, cục diện cạnh tranh giữa các mẫu xe ở phân khúc này vẫn không có nhiều xáo trộn, khi lợi thế áp đảo trong cuộc đua doanh số vẫn nghiêng về phía các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản.

Sedan hạng C năm 2025: Doanh số ‘chạm đáy’, Mazda3 bán chạy nhất phân khúc

Doanh số sedan hạng C dưới 900 triệu tăng trưởng, đạt chưa tới 500 xe

Sau hai tháng đầu năm liên tiếp sụt giảm, tháng 3.2026 vừa qua doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đã tìm lại nhịp tăng trưởng. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong tháng 3.2026, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 494 xe, tăng 224 xe tương đương 45,4% so với tháng 2.2026. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5, BYD Seal 5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố.

Sức mua trên thị trường ô tô tiếp hồi phục, thời gian bán hàng không còn bị gián đoạn là yếu tố giúp lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C được cải thiện. Tuy nhiên, mức tăng trưởng trong tháng 3 của phân khúc này chỉ là nhất thời, bởi nếu so với cùng kỳ năm ngoái vẫn ít hơn 83 xe, tương đương mức giảm 14,4%. Thậm chí, nếu tính cả quý 1/2026, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng đạt 1.321 xe, giảm 18,2% tương đương 293 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Thực tế, không chỉ sedan hạng C mà cả dòng xe sedan nói chung doanh số bán đã bắt đầu sụt giảm trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân đến từ sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam cũng như áp lực cạnh tranh đến từ các dòng ô tô gầm cao và ô tô điện. Hiện tại, với tài chính khoảng 600 - 900 triệu đồng, người Việt mua ô tô có khá nhiều lựa chọn với các dòng xe có trang bị, tính năng, công nghệ không hề kém cạnh sedan hạng C.

Mazda3 chiếm 60%, Honda Civic bán gấp 4 lần Hyundai Elantra

Sức mua hồi phục, doanh số hầu hết các mẫu ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng đều đạt mức tăng trưởng dương so với tháng trước đó nhưng cục diện cạnh tranh vẫn không có sự thay đổi, xáo trộn.

Mazda3 bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam trong quý 1/2026

Ảnh: T.C

Theo đó, Mazda3 tiếp tục dẫn đầu cuộc đua doanh số với 305 xe bán ra, tăng hơn 100 xe so với tháng trước đó. Qua đó, khép lại quý 1/2026 với 914 xe bán ra. Kiểu dáng thiết kế thời trang, hiện đại kết hợp công nghệ, tính năng, vận hành êm ái… là những yếu tố giúp Mazda3 "ghi điểm" với khách hàng chọn mua xe sedan hạng C.

Trong khi đó, Honda Civic là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất phân khúc với 148 xe bán ra, tăng 116 xe so với tháng trước đó. Dù vậy, kết quả này chỉ giúp Honda Civic xếp vị trí thứ hai và khép lại quý 1/2026 với 268 xe bán ra, kém xa Mazda3. So với đối thủ đồng hương, Honda Civic được đánh giá cao về khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và có cả bản hybrid, tuy nhiên mức giá khá cao lại là yếu tố khiến Honda Civic khó cạnh tranh.

Doanh số các mẫu ô tô sedan hạng C tại Việt Nam

Nguồn: VAMA, HTV

Trái với bước tăng trưởng của Honda Civic, Hyundai Elantra dù đạt được mức tăng trưởng dương về doanh số nhưng chỉ bán được 36 xe trong tháng 3.2026, thấp hơn khoảng 4 lần so với mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Đây đã là tháng thứ ba liên tiếp mẫu xe Hàn bán chưa tới 40 xe/tháng. Toyota Corolla Altis thậm chí còn bết bát hơn khi chỉ bán được 5 xe, tăng 1 xe so với tháng trước đó.

Cộng dồn ba tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 1.321 xe, giảm 18,2% tương đương 293 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin liên quan

Doanh số sedan hạng C dưới 900 triệu 'chạm đáy', Mazda3 giảm một nửa vẫn dẫn đầu

Doanh số sedan hạng C dưới 900 triệu 'chạm đáy', Mazda3 giảm một nửa vẫn dẫn đầu

Doanh số dòng xe sedan hạng C dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam giảm sâu kỷ lục trong tháng 2.2026, trong đó riêng lượng tiêu thụ Mazda3 giảm một nửa so với tháng trước đó, các mẫu mã còn lại bán chưa tới 35 xe.

Sedan hạng C năm 2025: Doanh số 'chạm đáy', Mazda3 bán chạy nhất phân khúc

Sedan hạng C năm 2025: Mức tiêu thụ giảm một nửa

Khám phá thêm chủ đề

Sedan hạng C ô tô sedan hạng C dưới 900 triệu đồng Mazda3 Honda Civic Hyundai Elantra
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận