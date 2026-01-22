Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sedan hạng C năm 2025: Doanh số 'chạm đáy', Mazda3 bán chạy nhất phân khúc

Chí Tâm
Chí Tâm
22/01/2026 12:51 GMT+7

Trong năm 2025, phân khúc sedan hạng C ghi nhận doanh số sụt giảm gần 50% so với năm 2024. Người Việt chuyển dịch sang các dòng xe đa dụng gầm cao trong tầm giá 600 - 900 triệu đồng, thay vì mua xe gầm thấp.

Sedan hạng C năm 2025: Doanh số "chạm đáy", Mazda3 bán chạy nhất phân khúc

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), toàn phân khúc sedan hạng C tiêu thụ hơn 6.300 xe trong năm 2025, giảm hơn 5.600 xe so với năm 2024. So với thời kỳ hoàng kim năm 2022, sức mua đã giảm gần 5 lần.

Mazda3 vẫn giữ vững vị trí đầu bảng với 2.969 xe bán ra, chiếm 47% thị phần toàn phân khúc. Tuy nhiên, doanh số vẫn giảm gần 2.000 xe so với năm 2024. Kế đến, có 1.682 chiếc KIA K3 bàn giao đến tay người dùng rong năm 2025.

Sedan hạng C 2025: Doanh số ‘chạm đáy’, Mazda3 bán chạy nhất phân khúc - Ảnh 1.

Mazda3 bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C năm 2025

ẢNH: C.T

Honda Civic xếp vị trí thứ ba với 767 xe bán ra, giảm 362 xe so với năm 2024. Ở vị trí thứ tư, Hyundai Elantra ghi nhận doanh số 665 xe, giảm gần 1.200 xe so với năm trước đó. Cuối cùng, Toyota Corolla Altis đạt doanh số 285 xe, giảm 201 xe so với năm 2024.

Nguyên nhân dẫn đến sụt giảm này nằm ở sự thay đổi xu hướng tiêu dùng. Với ngân sách 600 - 900 triệu đồng, người Việt hiện nay ưu tiên các dòng xe đa dụng gầm cao, xe điện thay vì xe gầm thấp. Bước qua năm 2026, phân khúc sedan hạng C dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức khi các dòng xe năng lượng mới cùng tầm giá có khả năng bùng nổ nhờ chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

