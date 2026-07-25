Sen hồng tháng 7 và những cách tri ân chạm đến lòng người

Những đóa sen hồng tri ân trên phần mộ liệt sĩ

Tháng 7, ở Quảng Ngãi, những phần mộ liệt sĩ lại được thắp lên niềm tri ân bằng những đóa sen hồng mới. Từ sớm, từng nhóm cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ đã có mặt ở các nghĩa trang, chia nhau lau dọn, chỉnh trang khuôn viên, thay những đóa sen hồng cũ bằng những bông sen mới làm từ chất liệu bền màu.

18.000 hoa sen đã được thay mới tại 23 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: ĐỨC MINH

Hoạt động do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Viettel Quảng Ngãi phối hợp tổ chức, đã thay 18.000 hoa sen tại 23 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Trên từng phần mộ, những đóa sen hồng được đặt ngay ngắn, đều tăm tắp. Mỗi bông hoa là một lời tri ân gửi đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chính sự cẩn trọng trong từng động tác đã làm cho không gian nghĩa trang thêm trang nghiêm, ấm áp.

Hoạt động thay hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ đã trở thành việc làm thường niên của người trẻ Quảng Ngãi mỗi dịp 27.7 hằng năm. Nhiều năm qua, việc làm này không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan, sự trang trọng ở các địa chỉ đỏ mà còn nhắc nhở mỗi người trẻ về những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Anh Lê Văn Chung, Trợ lý Chính trị Viettel Quảng Ngãi, cho biết mỗi lần thay hoa, dọn dẹp vệ sinh ở nghĩa trang liệt sĩ cũng là dịp để giáo dục truyền thống đến cán bộ, đoàn viên về trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử bằng những việc làm cụ thể.

Không chỉ dừng lại ở những đóa sen trên phần mộ, tháng 7 còn là dịp để nhiều tổ chức Đoàn, đơn vị lực lượng vũ trang tìm đến các gia đình người có công bằng những hoạt động gần gũi hơn. Có nơi là dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược; có nơi là nấu một mâm cơm cúng liệt sĩ; có nơi là ngồi lại thật lâu để nghe những câu chuyện thời kháng chiến từ các mẹ VN anh hùng.

Xúc động bên mâm cơm ấm tình người

Tại xã Đông Sơn, chương trình "Bữa cơm kết nối nghĩa tình quân - dân" được Ban Chỉ huy quân sự xã duy trì từ năm 2025 trong mô hình "Dân quân tri ân - Chăm sóc người có công với cách mạng".

Nữ dân quân xã Đông Sơn chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ tại nhà bà Nguyễn Thị Phiếu ở thôn Phú Nhiêu ẢNH: ĐỨC MINH

Điểm đến lần này là nhà bà Nguyễn Thị Phiếu, ở thôn Phú Nhiêu. Căn nhà nhỏ bỗng rộn ràng hơn khi cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã chia nhau từng việc. Người quét dọn nhà cửa, người vệ sinh bàn thờ liệt sĩ, người chăm sóc khu vườn, người góp tiền đi chợ sắm lễ vật và chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ.

Bà Phiếu là con liệt sĩ, mồ côi cha từ nhỏ, bản thân bị tật nguyền nhưng nhiều năm nay vẫn lặng lẽ hương khói cho cha là liệt sĩ Nguyễn Nghĩa và chú là liệt sĩ Nguyễn Trung. Với bà, việc thắp nén nhang mỗi ngày đã thành nếp. Nhưng sự có mặt của những người lính trẻ trong ngày chuẩn bị mâm cơm cúng khiến căn nhà thêm ấm cúng, như có thêm người thân trở về.

"Mâm cơm không lớn nhưng đầy nghĩa tình", trung tá Nguyễn Đức Thắng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Sơn, chia sẻ sau khi cùng gia đình thắp nén hương tưởng nhớ các liệt sĩ.

Đoàn xã Bình Sơn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và trò chuyện cùng Mẹ VN anh hùng Nguyễn Thị Thuyền ẢNH: ĐỨC MINH

Cũng trong dịp này, Đoàn xã Đông Sơn phối hợp Chi đoàn Hải đội 2 biên phòng tổ chức nấu cơm cúng tại nhà Mẹ VN anh hùng Trần Thị Tròn. Sau bữa cơm, các đoàn viên, chiến sĩ quây quần nghe mẹ Tròn kể về những năm tháng chiến tranh, về những người con của quê hương đã mãi mãi không trở về. Với nhiều bạn trẻ, đó là bài học sống động hơn bất kỳ buổi sinh hoạt truyền thống nào.

Ở xã Vạn Tường, không khí tri ân cũng lan tỏa đến từng chi đoàn cơ sở. Một ngày giữa tháng 7, căn nhà của bà Nguyễn Thị Sang ở thôn Thượng Hòa rộn ràng hơn khi đoàn viên, thanh niên đến dọn dẹp, lau bàn thờ, chuẩn bị lễ vật và nấu mâm cơm cúng liệt sĩ Võ Lanh. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến gia đình cảm nhận rõ sự quan tâm của cộng đồng trong những ngày tháng 7 đặc biệt.

Theo anh Võ Thành Đạt, Bí thư Đoàn xã Vạn Tường, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn xã phối hợp Đoàn thanh niên Tổng công ty Lọc hóa dầu VN trao 176 suất quà trị giá 95 triệu đồng cho mẹ VN anh hùng, gia đình chính sách và người có công; đồng thời tổ chức 10 mâm cơm cúng liệt sĩ, sơn sửa 1 ngôi nhà cho gia đình chính sách neo đơn.

Đoàn thanh niên và Công an xã Bình Sơn chuẩn bị chu đáo mâm cơm cúng liệt sĩ Lê Dũng dịp 27.7 ẢNH: ĐỨC MINH

Định kỳ, đoàn viên, thanh niên và lực lượng công an lại đến thăm mẹ Nguyễn Thị Thuyền, 95 tuổi, ở thôn Bình Thới. Người dọn nhà, người phát cỏ, người lau bàn thờ, người chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ Lê Dũng - người con trai duy nhất của mẹ Thuyền đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Tuổi đã cao, trí nhớ không còn như trước nhưng mẹ Thuyền vẫn nhớ những gương mặt trẻ thường xuyên ghé thăm. Mẹ kể ngày con trai lên đường nhập ngũ cũng trẻ như các cháu bây giờ. Vì vậy, mỗi lần thấy màu áo xanh thanh niên hay màu áo công an bước vào sân, mẹ lại nở nụ cười hiền hậu, nhân từ như gặp lại người thân.

Cũng tại xã Bình Sơn, Mẹ VN anh hùng Bùi Thị Lại vừa tròn 100 tuổi vẫn luôn được đoàn viên, thanh niên và các tổ chức đoàn thể địa phương thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc. Những chuyến thăm ấy không chỉ mang theo quà, mà còn mang theo sự hiện diện của lớp trẻ bên cạnh những người đã đi qua chiến tranh, đi qua mất mát để giữ lại bình yên cho hôm nay.