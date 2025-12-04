Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Câu chuyện du lịch

Sếp nữ bỏ lương hơn 200 triệu mở quán chay kiếm bình an

Phương Nam
Phương Nam
04/12/2025 18:08 GMT+7

Từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao với mức lương 10.000 USD, chị Trần Thị Ngọc Diệp, 57 tuổi bất ngờ rẽ ngang sang một lĩnh vực chẳng hề liên quan đến chuyên môn của mình.

Giữa khu phố sầm uất bậc nhất TP.HCM, khu vườn nhỏ xinh, yên bình nằm khuất phía sau cánh cửa gỗ trên đường Lý Tự Trọng (P. Sài Gòn, TP.HCM) mang lại cảm giác an yên đến lạ. Bước chân vào đây, hầu hết mọi người đều có cảm giác thư thái, tạm bỏ lại những tất bật đời thường

Ít ai biết, người phụ nữ đứng sau quán chay mộc mạc ấy từng là nhân sự cấp cao của nhiều tập đoàn lớn, quen với môi trường áp lực cao, quản lý nhiều nhân viên. "Thời điểm đó, lương của tôi là 254 triệu đồng/tháng, mỗi năm còn được thưởng thêm 4 tháng lương. Cuộc sống rất đủ đầy, đi công tác nước ngoài liên tục", chị Trần Thị Ngọc Diệp (57 tuổi) kể.

Sếp nữ bỏ lương hơn 200 triệu mở quán chay kiếm bình an- Ảnh 1.

Chị Trần Thị Ngọc Diệp (57 tuổi) tươi tắn, trẻ trung sau thời gian ăn chay trường

ẢNH: LÊ NaM

Bước ngoặt đến từ những chuyến hành hương sang Tây Tạng năm 2012. Dù không phải lần đầu tiên tới đây nhưng ở độ cao hơn 4.000 m so với mực nước biển, lần này một biến cố đã ập đến với chị Diệp. 

Sếp nữ bỏ lương hơn 200 triệu mở quán chay kiếm bình an- Ảnh 2.

Bức tranh Mạn-đà-la mô tả vũ trụ được thỉnh từ Nepal thu hút sự chú ý của thực khách

ẢNH: LÊ NAM

"Không khí loãng khiến tôi không thở nổi, mặt sưng phù, não như bị bó chặt, mỗi ngày phải thở oxy. Môi trường vừa lạnh vừa thiếu dưỡng khí, có lúc chảy máu mũi, tưởng mình không qua khỏi", chị nhớ lại. Các ni cô, tăng ni trong tu viện đã chăm sóc chị gần ba tuần, truyền nước biển, bồi dưỡng để hồi nghiệp. Sau lần thoát chết đó, chị Diệp quyết tâm ăn chay trường.

Những năm đầu ăn chay tại TP.HCM không đơn giản với chị Diệp. "Ra quán chay chọn món rất vất vả. Tôi thích mấy món nước nhưng ăn không hòa quyện, nước một đằng, cái một đằng, không thấy ngon. Thế là tôi phải tự nấu, tự mày mò cho hợp khẩu vị", chị nói.

Nhưng quyết tâm ăn chay trường của chị Diệp lại đến từ một câu chuyện khác. Chị Diệp kể, trong buổi tiệc buffet cuối năm của công ty tại một nhà hàng ở Hà Nội. Sau hơn một tháng tập ăn chay, vì nể lời nhân viên, chị cũng lịch sự cắn miếng chả giò. "Ngay lập tức, tôi xấu hổ với chính mình. Một miếng nhỏ thế còn không vượt qua được thì chuyện lớn sao làm được. Từ đó, tôi dứt hẳn đồ mặn", chị chia sẻ.

Sếp nữ bỏ lương hơn 200 triệu mở quán chay kiếm bình an- Ảnh 3.

Shamballa là cõi tịnh độ miền an lạc, khách sẽ tìm thấy chốn bình yên riêng giữa lòng thành phố sau khi bước qua cánh cổng

ẢNH: LÊ NAM

Tháng 5.2019, chị mở nhà hàng Shamballa đầu tiên tại đường Trịnh Văn Cấn (gần cầu Ông Lãnh, TP.HCM) sau khi quyết tâm nghỉ việc, bỏ mức lương 10.000 USD đáng mơ ước với nhiều người. Cái tên Shamballa trong triết lý Tây Tạng là cõi tịnh độ miền an lạc, nơi không còn khổ đau. "Tôi muốn nhà hàng có một chiếc cổng, như cánh cửa bước vào vương quốc Shamballa của riêng mình", chị nói. 

Trời không phụ người tâm huyết, quán mới mở nhưng lượng khách nước ngoài khá đông, muốn ăn thường phải đặt bàn trước. Nhiều khách mong quán có mặt bằng trung tâm hơn để tiện di chuyển. Đáp ứng nhu cầu, chị tìm được một phòng khám cũ, trần thấp ở ngay trung tâm. Thế là lao vào sửa chữa, đập bỏ, nâng trần, tạo khu vườn và thác nước giữa nhà, hình thành "ốc đảo bình an" rộng 200 m² giữa trung tâm TP.HCM ra đời như vậy. Tất nhiên, các cơ sở của Shamballa đều có cổng gỗ trang trí hoa văn, treo rèm ngũ sắc cùng tranh Mạn-đà-la vẽ tay thủ công từ Nepal.

Tại Shamballa, các món phở, bún, hủ tiếu, bánh hỏi lá lốt, cà ri chuối sáp… phiên bản chay được thực khách yêu thích. Nhưng chị Diệp chưa thôi trăn trở. Một tô hủ tiếu nếu bán tại quán với đủ chi phí mặt bằng, điện nước, nhân sự phải ở mức 160.000 đồng/tô, khiến việc ăn chay thường xuyên trở nên đắt đỏ. Làm thế nào để những người thích ăn chay vẫn có thể thưởng thức được ngay cả khi ở nhà, với chi phí rẻ hơn. 

Sếp nữ bỏ lương hơn 200 triệu mở quán chay kiếm bình an- Ảnh 4.
Sếp nữ bỏ lương hơn 200 triệu mở quán chay kiếm bình an- Ảnh 5.
Sếp nữ bỏ lương hơn 200 triệu mở quán chay kiếm bình an- Ảnh 6.

Các món chay ngon được yêu thích ở quán của chị Diệp đa phần có vị thanh đạm, ngọt tự nhiên, ăn tốt cho sức khoẻ

ẢNH: LÊ NAM

"Thế là tôi nghĩ đến cách nấu cô đặc thành nước cốt để mọi người dùng tại nhà. Mỗi hũ nước cốt giá hơn 50.000 đồng, có thể nấu được 5-6 phần ăn, tính ra chỉ hơn mười nghìn đồng mỗi bữa nhưng vẫn giữ nguyên hương vị của quán", chị hào hứng cho biết.

Từ món cà ri chuối sáp "best-seller" của Shamballa, chị phát triển thêm cốt phở, cốt bún Huế, các loại xốt kho, xốt xào, kho quẹt, nước mắm chua ngọt… Tất cả đều được nấu từ rau củ tự nhiên, không bột ngọt, không chất bảo quản, dùng được cho cả món chay lẫn mặn. 

Sếp nữ bỏ lương hơn 200 triệu mở quán chay kiếm bình an- Ảnh 7.

Món cà ri chuối sáp đầy sáng tạo, khiến nhiều vị khách Tây thích thú. Chị còn làm cả nước cốt cà ri đóng hũ thuỷ tinh để khách mang về tự chế biến.

ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ được thực khách trong nước yêu thích, Shamballa còn được MICHELIN Guide vinh danh Bib Gourmand năm 2025 tại Đà Nẵng, hạng mục dành cho những nhà hàng có món ăn chất lượng tốt với mức giá hợp lý.

Sếp nữ bỏ lương hơn 200 triệu mở quán chay kiếm bình an- Ảnh 8.

Ăn chay và chia sẻ món chay ngon với mọi người, chị Diệp tìm thấy sự bình yên từ bên trong sau nhiều năm đi làm ở các tập đoàn lớn

ẢNH: LÊ NAM

Làm ăn kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhưng những lúc gặp khó, chị lại nhớ lời thầy: "Chỉ cần giúp 10 người có một bữa ăn chay không vì sát hại là cô không chỉ gieo công đức cho mình mà còn gieo công đức cho người khác. Câu nói đó như cái trụ giúp tôi đứng vững. Công việc này đẹp, ý nghĩa như vậy, thì không có lý do gì để bỏ cuộc", chị Diệp nói.

