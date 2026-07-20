Dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, Sergio Ramos vẫn là một trong những nhân vật được chú ý nhất đêm chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Argentina.

Trước trận đấu, cựu trung vệ 40 tuổi ngồi trên khán đài cùng những đồng đội từng làm nên thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha như Iker Casillas, Carles Puyol và Xavi Hernandez. Sau chiến thắng 1-0 của La Roja, Ramos được FIFA lựa chọn mang chiếc cúp vàng từ hậu trường ra bục trao giải. Anh dừng lại hôn lên chiếc cúp từng nâng cao tại World Cup 2010, tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Sergio Ramos gây sốt ở lễ trao cúp World Cup 2026: Nụ hôn dành cho chiếc cúp vàng sau 16 năm

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Bên cạnh nụ hôn dành cho chiếc cúp, ngoại hình phong độ và vẻ lịch lãm của Ramos ở tuổi 40 cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Ramos là một trong những trung vệ vĩ đại nhất lịch sử, góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012. Ở cấp CLB, anh giành 5 La Liga và 4 Champions League cùng Real Madrid trước khi khoác áo Paris Saint-Germain và Sevilla.

Sau khi chia tay đội tuyển quốc gia, Ramos vẫn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn của FIFA. Việc anh được trao vinh dự mang chiếc cúp vàng ra sân ở chung kết World Cup 2026 được xem là sự tri ân dành cho một biểu tượng của bóng đá Tây Ban Nha và thế giới.